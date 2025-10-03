Alberto Iglesias: "Me armaron una causa"

“La trazabilidad de los 200 mil quedó clara, no solo para mí: en febrero de 2024 había quedado clara para el fiscal Gilberto Rodríguez, quien dijo que archivaría la causa por este delito”, dijo Iglesias en diálogo con Caras y Caretas. Iglesias aclaró que en ese momento estaba siendo defendido por el penalista Enrique Möller. Sin embargo —continuó—, a las pocas horas, “luego de que el fiscal Rodríguez se expresara en ese sentido, conocí que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, instruyó sobre mi causa y a partir de ahí continuó la investigación y vino la condena de primera instancia”. Iglesias se refirió también a la jueza Olivera: “Dice la jueza que la trazabilidad del dinero es dudosa porque en la contabilidad no figura como que yo puse el dinero… pero la contabilidad la hicieron luego de que me sacaron, después de que intervinieron, la pergeñaron, armaron la denuncia”.

Iglesias sostuvo que “las personas que hicieron esto deberán reparar el daño… Por eso digo que devolveré cortesías, para que ellos también recorran juzgados, porque quienes tuvieron un poder coyuntural no tienen licencia para hacer cualquier cosa”. Iglesias dijo que “en su momento ante la Justicia voy a exponer chats con conversaciones, entre otros, con Álvaro Delgado, exsecretario de la presidencia, pidiéndome —con conocimiento, claro, del expresidente Luis Lacalle Pou— que hiciera gestiones en España y Galicia para el Estado uruguayo. La idea era que gestionara que barcos de pesca vinieran al muelle de Capurro para mover la exportación de pescado desde la cámara de frío del viejo Aeropuerto de Carrasco, que está inutilizada, pero se ve que alguien los apuró y por eso me terminan sacando del medio con la denuncia de Casa de Galicia”.

En tanto, acerca del delito de insolvencia societaria fraudulenta, la jueza Olivera se inclinó por la posición de los penalistas Fernández y Domínguez: “No puede construirse una insolvencia punible de una empresa que ya está en estado de insolvencia y que lleva 15 años de insolvencia. Está fundida desde hace 25 años y sobrevivió merced a la ayuda del Estado”, sentenció.