En el marco de la investigación penal por delitos sexuales que involucra al exsenador del Partido Nacional Gustavo Penadés y al profesor Sebastián Mauvezín, la Justicia resolvió este jueves extender la prisión preventiva del exlegislador por un plazo de 180 días, al tiempo que modificó la medida cautelar sobre Mauvezín, quien ya no cumplirá arresto domiciliario total, sino que estará con tobillera electrónica y prohibición de acercamiento a las victimas.
Penadés continuará en prisón preventiva y Mauvezín ya no cumplirá arresto domiciliario total
La jueza Marcela Vargas rechazó el pedido de la defensa del exsenador nacionalista, que solicitaba la prisión domiciliaria con dispositivo electrónico. A Mauvezín se le colocara tobillera.