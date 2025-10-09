Penadés no se va para la casa: jueza decidió extender seis meses la prisión preventiva

La jueza Vargas relató en la audiencia del jueves un incidente de intimidación por parte del exsenador Penadés. Días atrás, tras declarar como testigo el policía Federico Rodríguez (quien formó parte del encubrimiento), Penadés se le acercó y le dijo: "Mucho gusto, nos vemos", dándole un apretón de manos. La jueza observó al testigo "quedar blanco" por lo que interpretó el gesto, realizado frente a ella, como un acto de intimidación. Vargas cuestionó la posibilidad de que Penadés intimidara desde su casa a un testigo que ya cuenta con protección policial. Además, la jueza negó la prisión domiciliaria a Sebastián Mauvezín, para quien la fiscalía pide seis años de prisión por siete delitos de contribución.