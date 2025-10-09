Penadés no se va para la casa: jueza decidió extender seis meses la prisión preventiva

Horas después de que la Fiscalía presentará la acusación contra el exsenador Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín, la jueza Marcela Vargas rechazó el pedido de la defensa de prisión domiciliaria y decidió extender la prisión preventiva para ambos. Penadés está imputado por más de 20 delitos de índole sexual. Cumplirán la medida cautelar hasta el 7 de abril de 2026.
Por su parte, el periodista Eduardo Preve informó en su cuenta de X que la Justicia confirmó que Penadés intimidó a un testigo que declaró en su contra. "El testigo quedó blanco. Es un intento claro de intimidación. Yo salí muy preocupada. Usted (Penadés) se levantó y lo agarró del brazo. Quedó pálido. Usted (Penadés) no puede hacer eso. No corresponde", afirmó en la audiencia la jueza Marcela Vargas.
La jueza Vargas relató en la audiencia del jueves un incidente de intimidación por parte del exsenador Penadés. Días atrás, tras declarar como testigo el policía Federico Rodríguez (quien formó parte del encubrimiento), Penadés se le acercó y le dijo: "Mucho gusto, nos vemos", dándole un apretón de manos. La jueza observó al testigo "quedar blanco" por lo que interpretó el gesto, realizado frente a ella, como un acto de intimidación. Vargas cuestionó la posibilidad de que Penadés intimidara desde su casa a un testigo que ya cuenta con protección policial. Además, la jueza negó la prisión domiciliaria a Sebastián Mauvezín, para quien la fiscalía pide seis años de prisión por siete delitos de contribución.
Un rato antes, la defensa de Penadés había solicitado la prisión domiciliaria para el exlegislador, pero la jueza Marcela Vargas se lo negó.
Cargos contra Penadés
La Fiscalía presentó el miércoles la acusación contra Penadés y Mauvezín, pidió 16 años de cárcel para el primero.
El exlegislador es acusado de 10 delitos de explotación sexual a menores de edad, cuatro de abuso sexual especialmente agravado, tres de abuso sexual, un ilícito de violación, otro por desacato y un último por atentado violento al pudor.