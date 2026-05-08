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Sociedad productos | limpieza | salud

¿Cuáles son los productos peligrosos?

El MSP ordenó retirar del mercado algunos productos de limpieza de la marca Ypê

Ministerio de Salud Pública decidió organismo llega luego de que en Brasil los productos de la marca fueran retirados del mercado por su peligrosidad.

MSP ordenó retirar productos de limpieza peligrosos.

MSP ordenó retirar productos de limpieza "peligrosos".
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió este viernes 8 de mayo un comunicado urgente respecto a una serie de productos de limpieza de la marca Ypê. La cartera exhortó a la población a no adquirir estos artículos y a "suspender su uso de manera inmediata" en caso de tenerlos en el hogar, luego de una alerta sanitaria emitida en Brasil.

El MSP exhortó a suspender el uso en Uruguay de productos Ypê incluidos en una alerta sanitaria de Brasil

En efecto, la resolución fue coordinada con la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa), organismo que detectó irregularidades y ordenó el retiro del mercado de diversos productos de la línea.

Entre los artículos prohibidos se encuentran detergentes lavavajillas, jabones líquidos concentrados para ropa y diversos desinfectantes. El MSP informó que mantendrá un monitoreo constante de la situación para garantizar la seguridad de los consumidores y verificar que los productos afectados no permanezcan en las góndolas de los comercios locales.

La medida afecta específicamente a los lotes de productos cuya numeración termina con el dígito número 1.

Detalle de los productos prohibidos por el MSP

* Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

* Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê

* Lavavajillas Ypê

* Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

* Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green

* Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear

* Detergente líquido para lavar platos Ypê Green

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa

* Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

* Detergente líquido para ropa Ypê Express

* Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT

* Detergente líquido premium para ropa Ypê

* Detergente para ropa Tixan Softness

* Detergente para ropa Tixan Primavera

* Detergente para ropa Tixan Power ACT

* Desinfectante Bak Ypê

* Desinfectante de uso general Atol

* Desinfectante perfumado Atol

* Desinfectante de pino Ypê

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