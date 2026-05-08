El MSP ordenó retirar del mercado algunos productos de limpieza de la marca Ypê

Entre los artículos prohibidos se encuentran detergentes lavavajillas, jabones líquidos concentrados para ropa y diversos desinfectantes. El MSP informó que mantendrá un monitoreo constante de la situación para garantizar la seguridad de los consumidores y verificar que los productos afectados no permanezcan en las góndolas de los comercios locales.

La medida afecta específicamente a los lotes de productos cuya numeración termina con el dígito número 1.

Detalle de los productos prohibidos por el MSP

* Líquido lavavajillas Ypê Clear Care

* Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê

* Lavavajillas Ypê

* Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch

* Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green

* Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear

* Detergente líquido para lavar platos Ypê Green

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa

* Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla

* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green

* Detergente líquido para ropa Ypê Express

* Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT

* Detergente líquido premium para ropa Ypê

* Detergente para ropa Tixan Softness

* Detergente para ropa Tixan Primavera

* Detergente para ropa Tixan Power ACT

* Desinfectante Bak Ypê

* Desinfectante de uso general Atol

* Desinfectante perfumado Atol

* Desinfectante de pino Ypê