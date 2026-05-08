El MSP ordenó retirar del mercado algunos productos de limpieza de la marca Ypê

Entre los artículos prohibidos se encuentran detergentes lavavajillas, jabones líquidos concentrados para ropa y diversos desinfectantes. El MSP informó que mantendrá un monitoreo constante de la situación para garantizar la seguridad de los consumidores y verificar que los productos afectados no permanezcan en las góndolas de los comercios locales.
La medida afecta específicamente a los lotes de productos cuya numeración termina con el dígito número 1.
Detalle de los productos prohibidos por el MSP
* Líquido lavavajillas Ypê Clear Care
* Detergente líquido para lavavajillas con enzimas activas Ypê
* Lavavajillas Ypê
* Líquido lavavajillas Ypê Soft Touch
* Jabón líquido concentrado para platos Ypê Green
* Detergente líquido para lavar platos Ypê Clear
* Detergente líquido para lavar platos Ypê Green
* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê combate el mal olor
* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê cuida tu ropa
* Detergente líquido antibacteriano para ropa Tixan Ypê
* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê de coco y vainilla
* Detergente líquido para ropa Tixan Ypê Green
* Detergente líquido para ropa Ypê Express
* Detergente líquido para ropa Ypê Power ACT
* Detergente líquido premium para ropa Ypê
* Detergente para ropa Tixan Softness
* Detergente para ropa Tixan Primavera
* Detergente para ropa Tixan Power ACT
* Desinfectante Bak Ypê
* Desinfectante de uso general Atol
* Desinfectante perfumado Atol
* Desinfectante de pino Ypê