Pereira cuestionó Premio Nobel de La Paz para María Corina Machado: "La pifiaron"

"Hay acciones de la oposición venezolana que no son pacíficas, que no se mueven con acciones pacíficas. No es que a mí me parezca, sé que no se mueven con acciones pacíficas. Obviamente la respuesta del gobierno venezolano tampoco ha sido pacífica", agregó.

Pereira opinó que a Corina Machado se la reconoce por ser "opositora del gobierno de Maduro" pero que, a su parecer, para obtener el Nobel de la Paz hay que ser "un poco más" que opositora.

"Sé que en Venezuela, por muchas informaciones, pero sobre todo familiares, casi nadie cultiva la paz o genera un discurso de paz. Hay una exaltación de discursos muy duros, como podríamos decir que pasa en la vecina orilla, incluso de odio. No sé si Corina Machado genera eso, pero lideró una oposición que de pacífica tiene poco", remarcó.

El presidente del Frente Amplio planteó que cree que los organizadores del premio Nobel "la pifiaron" al destacar a la opositora venezolana, pero que el tema "no es gravitante para el Uruguay".

Pepe y Tabaré

Pereira fue consultado acerca de sus candidatos uruguayos para ganar el Nobel de la Paz en ediciones anteriores. En esta línea, sugirió tres nombres que podrían haber sido destacados en el pasado: el de los expresidentes José "Pepe" Mujica y Tabaré Vázquez, y el del excanciller Enrique Iglesias, que también se desempeñó como presidente del banco Interamericano de Desarrollo.

"No tengo nada que ver con los premios Nobel. Se dice que en algún momento se manejó el nombre de Pepe, hubiera sido justo por su trayectoria. Y también Tabaré, porque había hecho en las Naciones Unidas una cosa muy valiente, de enfrentar a las tabacaleras más poderosas, para generar una condición mejor de salud para los uruguayos", opinó.

Sobre Enrique Iglesias, señaló que se trata de una persona que a lo largo de su carrera "generó la paz". "Es un homenaje a la paz, y, naturalmente no es un frenteamplista. Es una persona que ha generado siempre puentes para conversar".