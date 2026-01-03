Pit-Cnt convocó a una movilización a las 18 en Plaza Libertad por el pueblo venezolano

“Esta escalada bélica pone en serio riesgo la paz regional, amenaza la estabilidad de América Latina y el Caribe y compromete la vida de millones de personas”.

“Esta agresión responde a una política histórica de intervención imperialista cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales. Reafirmamos que ninguna agresión externa, ningún intento de imposición colonial, podrá quebrar la voluntad soberana de un pueblo con más de dos siglos de historia de lucha por su independencia”.

“El movimiento sindical uruguayo se solidariza con el pueblo venezolano, que hoy enfrenta una nueva embestida contra su autodeterminación y su forma republicana de gobierno”.

“Expresamos nuestra solidaridad con las organizaciones sindicales y sociales de Venezuela, con la clase trabajadora y con el pueblo en su conjunto y respaldamos todas las instancias diplomáticas y políticas que se activen para denunciar esta agresión ante los organismos internacionales, exigiendo el cese inmediato de las acciones militares y el respeto irrestricto a la soberanía venezolana”.

“Llamamos a las centrales sindicales del continente y del mundo, a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, a pronunciarse activamente contra esta agresión imperialista y a movilizarse en defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el Derecho Internacional”.

“Reafirmamos nuestro compromiso histórico con la paz, la soberanía, la autodeterminación y la integración latinoamericana, convencido de que solo el respeto entre las naciones y la resolución pacífica de los conflictos pueden garantizar un futuro de justicia social para nuestros pueblos”, concluyó.