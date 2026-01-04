Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Venezuela |

Escenario internacional

Yamandú Orsi convocó una reunión urgente de ministros por ataque a Venezuela

El presidente Yamandú Orsi se refirió a la situación en Venezuela y recalcó: "El fin no puede justificar los medios".

Yamandú Orsi se reunió con sus ministros en la residencia de Suárez y Reyes.

Yamandú Orsi se reunió con sus ministros en la residencia de Suárez y Reyes.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El presidente, Yamandú Orsi, convocó de urgencia a sus ministros este domingo a una reunión en la residencia de Suárez y Reyes para monitorear el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y analizar el posible escenario futuro.

Del encuentro participaron los secretarios de Estado además de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, sólo estuvo ausente la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

La charla estuvo centrada en el escenario abierto tras el anuncio estadounidense de asumir un rol transitorio en la conducción del gobierno venezolano.

Se informó que el objetivo fue evaluar el impacto político y diplomático del episodio, así como en definir criterios de seguimiento ante una situación que sigue en fuerte tensión.

En la madrugada del sábado, Estados Unidos llevó adelante un ataque "a gran escala" en Venezuela, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

La cancillería uruguaya expresó su "seria preocupación" por los "ataques aéreos de los Estados Unidos contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana" y rechazó la intervención militar de un país en territorio de otro reafirmando la importancia de respetar el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar