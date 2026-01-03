Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo Venezuela | Donald Trump |

No hay datos oficiales

Secuestro de Maduro: New York Times habla de 40 muertos entre civiles y militares en Venezuela

Delcy Rodríguez habría juramentado como presidenta interina del país por el secuestro de Maduro en Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

Los ataques en Venezuela la madrugada de este sábado dejaron al menos 40 muertos incluyendo personal militar y civiles, publicó el diario estadounidense The New York Times, que citó como fuente a un alto funcionario venezolano que pidió el anonimato. Nicolás Maduro y su esposa llegaron este sábado a Nueva York luego de ser secuestrado por una operación militar para enfrentar cargos de corrupción y narcotráfico, entre otros delitos, tras ser capturado de madrugada en Caracas por Estados Unidos.

El líder venezolano descendió del avión y fue trasladado a un centro de detención en Brooklyn hasta que comparezca ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.

Situación en Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que su gobierno conversó con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien habría juramentado como presidenta interina del país. "Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo", aseguró Trump.

Sin embargo, Rodríguez afirmó apenas minutos después en su primera intervención pública tras el ataque que Venezuela "nunca será colonia de otra nación" y mantuvo que Maduro "es el único presidente" del país, por lo que exigió su "inmediata liberación". No hizo ninguna mención a la supuesta conversación previa revelada por Trump.

