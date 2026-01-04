Hacete socio para acceder a este contenido

Política

ante la agresión

Orsi ratificó postura uruguaya histórica de no intervención en asuntos internos de otros países

El presidente Orsi mantuvo una reunión este domingo con el Consejo de Ministros para analizar la situación en Venezuela tras el ataque estadounidense.

Orsi reunido con el Consejo de Ministros.

 Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi ratificó la posición histórica y que se basa en cuatro puntos: "la no intervención de ningún país en los asuntos de otros, menos aún la intervención por la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la igualdad soberana entre los países y la defensa del derecho internacional", dijo tras la reunión del Consejo de Ministros.

"Lo primero es la puesta a punto, la adhesión y la conformidad del Consejo de Ministros con la definición que Cancillería emitió ni bien ocurrieron los sucesos en Venezuela", destacó en conferencia de prensa.

"Segunda conclusión es que Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta allá al año 1965 cuando ante una invasión a la República Dominicana, el Uruguay en ese momento integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y ahí nuestro país defendió una posición que se mantiene hasta hoy que incluye algunos puntos", agregó.

Indicó que los países no deben intervenir en los asuntos de otros y mucho menos por la fuerza, por eso Uruguay condenó en 1965 lo ocurrido. También sostuvo que la igualdad soberana entre los países en la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallan a los demás.

Defensa del derecho

Respecto a la defensa del derecho internacional, dijo que le agrega la defensa permanente del Uruguay a la convivencia y a la vida democrática de los países.

Destacó la adhesión de Uruguay al comunicado emitido por España, Colombia, México, Brasil y Chile en el que se manifiesta el rechazo a la intervención armada. "Con esa posición es con la que vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional, los distintos organismos, tenemos la Celac también tenemos la OEA, se pronuncie o se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica a la situación por la que está pasando América Latina y, en este caso concreto Venezuela".

Orsi estuvo reunido desde la hora 09:00 y hasta aproximadamente la hora 13:00 con su gabinete en la residencia de Suárez y Reyes.

Ataque e intervención

El ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente ocurrió este sábado cuando Donald Trump ordenó ataques militares a gran escala.

Maduro fue sacado en un vuelo junto a su esposa, Cilia Flores.

Este sábado, el gobierno emitió un comunicado en el que llamó a las autoridades internacionales "a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación", además de reafirmar "el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región" y que está siguiendo "con atención y seria preocupación" lo que está pasando en Venezuela.

