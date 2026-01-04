Orsi ratificó postura uruguaya histórica de no intervención en asuntos internos de otros países

Indicó que los países no deben intervenir en los asuntos de otros y mucho menos por la fuerza, por eso Uruguay condenó en 1965 lo ocurrido. También sostuvo que la igualdad soberana entre los países en la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallan a los demás.

Defensa del derecho

Respecto a la defensa del derecho internacional, dijo que le agrega la defensa permanente del Uruguay a la convivencia y a la vida democrática de los países.

Destacó la adhesión de Uruguay al comunicado emitido por España, Colombia, México, Brasil y Chile en el que se manifiesta el rechazo a la intervención armada. "Con esa posición es con la que vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional, los distintos organismos, tenemos la Celac también tenemos la OEA, se pronuncie o se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica a la situación por la que está pasando América Latina y, en este caso concreto Venezuela".

Orsi estuvo reunido desde la hora 09:00 y hasta aproximadamente la hora 13:00 con su gabinete en la residencia de Suárez y Reyes.

Ataque e intervención

El ataque a Venezuela y el secuestro de su presidente ocurrió este sábado cuando Donald Trump ordenó ataques militares a gran escala.

Maduro fue sacado en un vuelo junto a su esposa, Cilia Flores.

Este sábado, el gobierno emitió un comunicado en el que llamó a las autoridades internacionales "a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación", además de reafirmar "el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región" y que está siguiendo "con atención y seria preocupación" lo que está pasando en Venezuela.