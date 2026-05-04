Plan Invierno 2026 comenzará a funcionar a partir del 15 de mayo

"Esto nos permitió utilizar un instrumento que es la evacuación obligatoria para aquellas personas que no acceden a propuestas de protección social, que deciden permanecer de alguna manera en la calle; va a existir la herramienta de evacuación obligatoria para proteger también a esas personas de las bajas temperaturas", mencionó Civila.

La alerta roja fue una medida implementada por el gobierno durante el año pasado que permite la evacuación obligatoria de personas ante temperaturas extremas para evitar muertes.

Plan 365°

Después, se refirió al recientemente anunciado Plan 365º, destacó que el "enfoque" de la actual administración es trabajar "todo el año" con las personas en situación de calle, pero marcó que durante el invierno existirá una "ampliación de la respuesta".

"No es un problema estacional, no es un problema solo del invierno, es todo el año. Cuando la gente permanece en la calle fuera del invierno, eso también tiene consecuencias en el invierno y sobre todo en la salud de las personas. Entonces nuestro enfoque es trabajar todo el año, pero en el invierno, contemplando la realidad particular, hay una ampliación de la respuesta", explicó.