Crisis en la OTAN: Trump amenaza con retirar tropas de Alemania tras un fuerte choque con el canciller Merz

Desafío a la seguridad y el armamento
Más allá del número de soldados, la retirada pone en duda acuerdos estratégicos fundamentales:
-
Misiles Tomahawk: El despliegue de misiles de alcance medio, acordado en 2024, está ahora en suspenso. Expertos sugieren que EE.UU. priorizará su propio inventario ante el agotamiento de suministros.
-
Garante de seguridad: La señal política de Washington sugiere una revisión total de los fundamentos de su presencia en Europa, obligando a Alemania a acelerar sus planes de remilitarización.
Impacto económico: El factor Ramstein
La medida no solo tiene implicaciones bélicas, sino también civiles. Localidades como Ramstein-Miesenbach, cuya economía depende casi exclusivamente de la presencia estadounidense, enfrentan un panorama sombrío.
"Con la reagrupación familiar, hablamos de entre 10.000 y 12.000 personas que se marcharían. Para Ramstein, eso sería fatal", declaró el alcalde Ralf Hechler, quien calificó las consecuencias económicas como "devastadoras".