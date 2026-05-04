Crisis en la OTAN: Trump amenaza con retirar tropas de Alemania tras un fuerte choque con el canciller Merz

Crisis en la OTAN: Trump y el desafío a Alemania

La alianza transatlántica enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la escalada de tensiones entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz. En una reacción directa a las críticas de Berlín sobre la gestión del conflicto en Irán, Trump ha amenazado con retirar a "mucho más de 5.000" militares del país europeo, una medida que expertos califican como un "punto de no retorno" en las relaciones bilaterales.