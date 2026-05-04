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Política OTAN | crisis | Donald Trump

Por Irán

Crisis en la OTAN: Trump amenaza con retirar tropas de Alemania tras un fuerte choque con el canciller Merz

La amenaza de Trump de retirar tropas marca una histórica fractura con Alemania y pone en jaque la seguridad de la OTAN y la economía de bases locales.

La inteligencia rusa advierte por avance militar de la OTAN

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Crisis en la OTAN: Trump y el desafío a Alemania

La alianza transatlántica enfrenta uno de sus momentos más críticos tras la escalada de tensiones entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz. En una reacción directa a las críticas de Berlín sobre la gestión del conflicto en Irán, Trump ha amenazado con retirar a "mucho más de 5.000" militares del país europeo, una medida que expertos califican como un "punto de no retorno" en las relaciones bilaterales.

El origen del conflicto: Irán y la soberanía diplomática

La fractura se profundizó luego de que el canciller Merz cuestionara abiertamente la eficacia de la campaña militar de EE.UU. e Israel en Irán, abogando por una solución diplomática liderada por la Unión Europea. Trump respondió con dureza, instando a Merz a enfocarse en los problemas internos de su "destrozado país" y en su "ineficacia" ante el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, describió la situación como una ruptura histórica: "Los intereses ya no coinciden y hemos llegado a un punto de no retorno. Se está desmoronando todo a partir de una sola declaración".

Desafío a la seguridad y el armamento

Más allá del número de soldados, la retirada pone en duda acuerdos estratégicos fundamentales:

  • Misiles Tomahawk: El despliegue de misiles de alcance medio, acordado en 2024, está ahora en suspenso. Expertos sugieren que EE.UU. priorizará su propio inventario ante el agotamiento de suministros.

  • Garante de seguridad: La señal política de Washington sugiere una revisión total de los fundamentos de su presencia en Europa, obligando a Alemania a acelerar sus planes de remilitarización.

Impacto económico: El factor Ramstein

La medida no solo tiene implicaciones bélicas, sino también civiles. Localidades como Ramstein-Miesenbach, cuya economía depende casi exclusivamente de la presencia estadounidense, enfrentan un panorama sombrío.

"Con la reagrupación familiar, hablamos de entre 10.000 y 12.000 personas que se marcharían. Para Ramstein, eso sería fatal", declaró el alcalde Ralf Hechler, quien calificó las consecuencias económicas como "devastadoras".

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