El ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso una investigación administrativa con carácter urgente para esclarecer el recorrido funcional y los antecedentes del policía de 26 años que asesinó a su pareja y a sus suegros, y luego se suicidó en el barrio La Chancha.
Legajo
Policía que cometió triple crimen había sido denunciado y Negro ordenó investigación urgente
Negro dispuso indagar el legajo del policía que cometió el triple crimen, tras una denuncia previa por amenazas y sin que se aplicara el desarme.