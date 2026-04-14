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Política

Legajo

Policía que cometió triple crimen había sido denunciado y Negro ordenó investigación urgente

Negro dispuso indagar el legajo del policía que cometió el triple crimen, tras una denuncia previa por amenazas y sin que se aplicara el desarme.

&nbsp;Carlos Negro dispuso una investigación administrativa.

 Carlos Negro dispuso una investigación administrativa.
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El efectivo integraba el Grupo de Reserva Táctica (GRT), una unidad policial destinada a intervenir en situaciones que requieren respuesta rápida. Había ingresado a la fuerza en mayo de 2025.

Denuncia previa

Uno de los puntos centrales de la investigación es una denuncia previa. El 17 de febrero de 2026, la expareja de la joven asesinada denunció amenazas de disparos por parte del ahora fallecido. En ese momento, la Fiscalía dispuso que el caso fuera investigado por Asuntos Internos del Ministerio del Interior.

Sin embargo, el policía continuó en funciones y mantuvo su arma de reglamento. Según fuentes ministeriales, el protocolo establece el desarme en situaciones de violencia doméstica o por disposición de la jefatura o la Fiscalía, algo que en este caso no se concretó.

La cartera intenta determinar por qué no se aplicaron estas medidas y reconstruir el trayecto del funcionario desde su formación en la Escuela de Policía hasta su desempeño en el GRT.

De acuerdo a la información que maneja el Departamento de Homicidios, el hombre acudió a la vivienda que compartía con su pareja y sus suegros luego de que ella le comunicara su decisión de terminar la relación, presuntamente para retirar sus pertenencias. En ese contexto, perpetró el triple homicidio con su arma de reglamento.

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