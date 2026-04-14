Policía que cometió triple crimen había sido denunciado y Negro ordenó investigación urgente

Sin embargo, el policía continuó en funciones y mantuvo su arma de reglamento. Según fuentes ministeriales, el protocolo establece el desarme en situaciones de violencia doméstica o por disposición de la jefatura o la Fiscalía, algo que en este caso no se concretó.

La cartera intenta determinar por qué no se aplicaron estas medidas y reconstruir el trayecto del funcionario desde su formación en la Escuela de Policía hasta su desempeño en el GRT.

De acuerdo a la información que maneja el Departamento de Homicidios, el hombre acudió a la vivienda que compartía con su pareja y sus suegros luego de que ella le comunicara su decisión de terminar la relación, presuntamente para retirar sus pertenencias. En ese contexto, perpetró el triple homicidio con su arma de reglamento.