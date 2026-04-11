Triple homicidio: sindicato de la policía destaca la necesidad de atender la salud mental en la función

Esdte viernes, un efectivo policial de 26 años fue el autor de un triple homicidio ocurrido en la noche del viernes en el barrio La Chancha, en la zona de Punta de Rieles. Tras cometer los asesinatos, el hombre se quitó la vida a pocos metros del lugar.

El funcionario, integrante del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), había ingresado a la fuerza en mayo del año pasado, por lo que contaba con menos de un año de servicio.

Las víctimas fueron su pareja, una joven de 19 años, y los padres de ella, de 43 y 56 años, con quienes el policía convivía desde hacía poco tiempo, según relataron vecinos. De acuerdo a la información primaria, el hombre llegó a la vivienda y efectuó disparos contra los tres. El hombre de 56 años fue hallado sin vida en el baño, la mujer de 43 en el dormitorio y la joven en la puerta de su habitación.

Advirtió del homicidio

Tras el ataque, el policía se retiró del lugar en su vehículo y se dirigió a la casa de su expareja, con quien tiene un hijo pequeño. Allí se despidió y posteriormente realizó una llamada a un oficial, a quien le manifestó que había cometido “algo malo” y que planeaba quitarse la vida, según publicó Subrayado.

Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la madre del agresor también recibió un llamado de su hijo, en el que expresó su intención de suicidarse tras haber cometido un hecho grave.

Finalmente, el hombre se disparó dentro de su vehículo en la intersección de Cerdeña y Pasaje Paralela Manga, a unos 700 metros de la vivienda donde ocurrieron los homicidios. El auto fue encontrado chocado contra una columna, con el policía en su interior, vestido con el chaleco antibalas y con su arma de reglamento en la mano.

El hallazgo de las víctimas en la vivienda fue realizado por otro hijo de la pareja, hermano de la joven asesinada, quien al llegar al lugar encontró la escena y dio aviso a la Seccional 18. Personal policial concurrió de inmediato y dio inicio a las actuaciones.

Ambas escenas —la del triple homicidio y la del suicidio— fueron relevadas por Policía Científica. En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo. La investigación está a cargo de la fiscal Mirta Morales, quien procura esclarecer la secuencia completa de los hechos.