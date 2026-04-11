Triple homicidio: sindicato de la policía destaca la necesidad de atender la salud mental en la función

El Sindicato Policial Nacional (Sipolna) se pronunció sobre lo ocurrido en el triple crimen ocurrido en el barrio La Chancha y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a los seres queridos de las víctimas en este momento de inmenso dolor”, señala el comunicado.
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El sindicato advirtió además que el episodio vuelve a poner en evidencia la necesidad de atender la salud mental en la función policial. “La tarea policial implica altos niveles de estrés, exposición a situaciones traumáticas y una exigencia emocional constante que requiere atención seria, profesional y permanente”, indicaron.
En ese sentido, plantearon la necesidad de fortalecer los controles psicológicos y psiquiátricos tanto en el ingreso como durante el desempeño de la función. “No se trata solo de evaluar aptitudes iniciales, sino de garantizar un seguimiento continuo que proteja tanto al funcionario como a la sociedad”, concluye el comunicado.
Esdte viernes, un efectivo policial de 26 años fue el autor de un triple homicidio ocurrido en la noche del viernes en el barrio La Chancha, en la zona de Punta de Rieles. Tras cometer los asesinatos, el hombre se quitó la vida a pocos metros del lugar.
El funcionario, integrante del Grupo de Respuesta Táctica (GRT), había ingresado a la fuerza en mayo del año pasado, por lo que contaba con menos de un año de servicio.
Las víctimas fueron su pareja, una joven de 19 años, y los padres de ella, de 43 y 56 años, con quienes el policía convivía desde hacía poco tiempo, según relataron vecinos. De acuerdo a la información primaria, el hombre llegó a la vivienda y efectuó disparos contra los tres. El hombre de 56 años fue hallado sin vida en el baño, la mujer de 43 en el dormitorio y la joven en la puerta de su habitación.
Advirtió del homicidio
Tras el ataque, el policía se retiró del lugar en su vehículo y se dirigió a la casa de su expareja, con quien tiene un hijo pequeño. Allí se despidió y posteriormente realizó una llamada a un oficial, a quien le manifestó que había cometido “algo malo” y que planeaba quitarse la vida, según publicó Subrayado.
Según informó la Jefatura de Policía de Montevideo, la madre del agresor también recibió un llamado de su hijo, en el que expresó su intención de suicidarse tras haber cometido un hecho grave.
Finalmente, el hombre se disparó dentro de su vehículo en la intersección de Cerdeña y Pasaje Paralela Manga, a unos 700 metros de la vivienda donde ocurrieron los homicidios. El auto fue encontrado chocado contra una columna, con el policía en su interior, vestido con el chaleco antibalas y con su arma de reglamento en la mano.
El hallazgo de las víctimas en la vivienda fue realizado por otro hijo de la pareja, hermano de la joven asesinada, quien al llegar al lugar encontró la escena y dio aviso a la Seccional 18. Personal policial concurrió de inmediato y dio inicio a las actuaciones.
Ambas escenas —la del triple homicidio y la del suicidio— fueron relevadas por Policía Científica. En el lugar trabajaron efectivos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos, junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo. La investigación está a cargo de la fiscal Mirta Morales, quien procura esclarecer la secuencia completa de los hechos.