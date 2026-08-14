El presidente Yamandú Orsi respaldó al ministro del Interior, Carlos Negro, y a las autoridades policiales ante las críticas realizadas desde diversos sectores de la oposición por los hechos de los últimos días. Dijo que en el tema de seguridad "tiene mucha confianza en la Policía Nacional y en quienes están a cargo del Ministerio" del Interior.
pese a críticas
Respaldo de Orsi a la Policía y al Ministerio del Interior: "Tengo mucha confianza"
Orsi dijo estar preocupado por el clima de violencia y sostuvo que la forma de resolverlo "es con mucho trabajo, profesionalismo y cada vez más inteligencia".