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Política Carlos Negro |

pese a críticas

Respaldo de Orsi a la Policía y al Ministerio del Interior: "Tengo mucha confianza"

Orsi dijo estar preocupado por el clima de violencia y sostuvo que la forma de resolverlo "es con mucho trabajo, profesionalismo y cada vez más inteligencia".

Orsi en La Coronilla, respaldó a la Policía.

Orsi en La Coronilla, respaldó a la Policía.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
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El presidente Yamandú Orsi respaldó al ministro del Interior, Carlos Negro, y a las autoridades policiales ante las críticas realizadas desde diversos sectores de la oposición por los hechos de los últimos días. Dijo que en el tema de seguridad "tiene mucha confianza en la Policía Nacional y en quienes están a cargo del Ministerio" del Interior.

Para el mandatario, "la única forma de resolver esto es con mucho trabajo, profesionalismo y cada vez más inteligencia".

Sostuvo que "hay que modernizarse en tecnología" y recalcó que "hay una situación con el clima de violencia que es preocupante".

En los últimos días hubo nuevos cuestionamientos a la dirección del Ministerio del Interior por parte de dirigentes de la oposición, en particular por el secuestro de un ómnibus de UCOT el pasado domingo y el femicidio de una joven ordenado desde la cárcel.

Respecto a los vehículos blindados, tema de debate a mediados de julio, el Presidente afirmó que "no te resuelve" el tema, pero sí "te cuida más al personal".

Desde hace unas semanas, el Ministerio del Interior comenzó a emplear vehículos blindados cedidos por el Ejército Nacional para patrullar en algunos barrios “conflictivos” de Montevideo.

Orsi en La Coronilla

Orsi participó este viernes en la presentación de las obras de ampliación en el liceo de La Coronilla, departamento de Rocha. Durante la jornada, el centro fue oficializado con el nombre de la docente y exdirectora Dorley Nicodella.

"Es un justo homenaje a quienes hicieron de la educación pública una bandera y el motivo de su vida", dijo el mandatario.

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