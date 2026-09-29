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Deportes Clausura | Club Atlético Peñarol | Nacional

Arden las tablas

¿Cómo quedaron las tablas tras la octava fecha del Clausura?

El líder del Clausura, MC Torque, cayó a manos de Deportivo Maldonado. Peñarol estira ventajas en la Anual mientras que Nacional se ilusiona con el Clausura.

Deportivo Maldonado dio la sorpresa en el Clausura.

Deportivo Maldonado dio la sorpresa en el Clausura.

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Con el impostergable triunfo de Wanderers sobre Albion, se dio por cerrada la octava fecha del Torneo Clausura que tuvo resultados muy importantes para las tablas, las cuales sufrieron cambios de relevancia, principalmente en lo que tiene que ver con la permanencia en la máxima categoría.

Deportivo Maldonado dio el golpe en la mesa al quitarle el invicto a MC Torque, luego de vencerlo como visitante. Si bien el ciudadano sigue en lo más alto del torneo, ahora Liverpool le achicó la diferencia a una unidad, mientras que Peñarol que ganó en la hora, quedó tres puntos por debajo.

El carbonero con su triunfo ante Boston River, estiró ventajas en la Anual en la que ahora el equipo fernandino es escolta mientras que MC Torque y Racing lo siguen, a tres y cinco unidades respectivamente.

Además, Nacional sigue sumando, empieza a ilusionarse con el Clausura y a acercarse a puestos de participación en la Copa Libertadores.

El descenso merece una nota aparte porque está realmente emocionante. Lo destacado es que tras la derrota, Albion ingresó en la zona roja mientras que Wanderers igualó a Cerro y ambos salieron de ese lugar. Progreso sueña con el milagro mientras que Danubio está en caída libre.

Detalles de la octava fecha del Clausura

Resultados

  • Progreso 2-1 Racing
  • Cerro Largo 0-2 Nacional
  • Peñarol 2-1 Boston River
  • MC Torque 0-2 Deportivo Maldonado
  • Central Español 1-2 Liverpool
  • Juventud 0-0 Cerro
  • Defensor Sporting 1-0 Danubio
  • Wanderers 2-1 Albion

Posiciones Clausura

  1. MC Torque - 18 (-1)
  2. Liverpool - 17
  3. Peñarol - 15 (-1)
  4. Deportivo Maldonado - 14
  5. Nacional - 14
  6. Cerro - 14
  7. Juventud - 13
  8. Racing - 12
  9. Progreso - 12
  10. Wanderers - 12
  11. Boston River - 8
  12. Defensor Sporting - 8
  13. Cerro Largo - 5
  14. Central Español - 5
  15. Danubio - 4
  16. Albion - 0

Tabla Anual

  1. Peñarol - 58 (-1)
  2. Deportivo Maldonado - 55
  3. MC Torque - 53 (-1)
  4. Racing - 53
  5. Nacional - 49
  6. Wanderers - 47
  7. Liverpool - 46
  8. Central Español - 38
  9. Juventud - 36
  10. Defensor Sporting - 35
  11. Albion - 34
  12. Cerro Largo - 33
  13. Cerro - 32
  14. Boston River - 30
  15. Progreso - 28
  16. Danubio - 26

Descenso: Progreso 1.000 (67 pts), Danubio 1.030 (69 pts), Albion 1.133 (34 pts), Wanderers 1.164 (78 pts), Cerro 1.164 (78 pts).

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