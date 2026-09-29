¿Cómo quedaron las tablas tras la octava fecha del Clausura?

Además, Nacional sigue sumando, empieza a ilusionarse con el Clausura y a acercarse a puestos de participación en la Copa Libertadores.
El descenso merece una nota aparte porque está realmente emocionante. Lo destacado es que tras la derrota, Albion ingresó en la zona roja mientras que Wanderers igualó a Cerro y ambos salieron de ese lugar. Progreso sueña con el milagro mientras que Danubio está en caída libre.
Detalles de la octava fecha del Clausura
Resultados
- Progreso 2-1 Racing
- Cerro Largo 0-2 Nacional
- Peñarol 2-1 Boston River
- MC Torque 0-2 Deportivo Maldonado
- Central Español 1-2 Liverpool
- Juventud 0-0 Cerro
- Defensor Sporting 1-0 Danubio
- Wanderers 2-1 Albion
Posiciones Clausura
- MC Torque - 18 (-1)
- Liverpool - 17
- Peñarol - 15 (-1)
- Deportivo Maldonado - 14
- Nacional - 14
- Cerro - 14
- Juventud - 13
- Racing - 12
- Progreso - 12
- Wanderers - 12
- Boston River - 8
- Defensor Sporting - 8
- Cerro Largo - 5
- Central Español - 5
- Danubio - 4
- Albion - 0
Tabla Anual
- Peñarol - 58 (-1)
- Deportivo Maldonado - 55
- MC Torque - 53 (-1)
- Racing - 53
- Nacional - 49
- Wanderers - 47
- Liverpool - 46
- Central Español - 38
- Juventud - 36
- Defensor Sporting - 35
- Albion - 34
- Cerro Largo - 33
- Cerro - 32
- Boston River - 30
- Progreso - 28
- Danubio - 26
Descenso: Progreso 1.000 (67 pts), Danubio 1.030 (69 pts), Albion 1.133 (34 pts), Wanderers 1.164 (78 pts), Cerro 1.164 (78 pts).