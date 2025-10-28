Preacuerdo clave en el puerto: empresa y sindicato avanzan en solución junto al Ministerio de Trabajo

Tras intensas negociaciones que contaron con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) y la empresa Katoen Natie —principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— alcanzaron este lunes 27 un acuerdo previo. Dicho preacuerdo será sometido a análisis y refrendo por la asamblea de trabajadores del SUPRA, convocada para este martes 28.
Lo que informó el Ministerio de Trabajo
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, informó sobre el logro en rueda de prensa, destacando la importancia del diálogo. Castillo aseguró que “Este preacuerdo es fruto de la constancia, coherencia y de seguir apostando a los ámbitos tripartitos”, en referencia a la participación conjunta de Gobierno, empleadores y trabajadores.
El secretario de Estado explicó que, entre los puntos principales convenidos, se encuentra la aplicación de una nueva forma de organizar el trabajo. Esta nueva modalidad estará regulada por una comisión tripartita que funcionará en el MTSS y revisará los temas de forma periódica para asegurar su correcta implementación.
Asimismo, el acuerdo incorpora importantes elementos para los trabajadores, como el establecimiento de una partida de incentivo económico, la definición de un determinado marco de estabilidad laboral, el compromiso con el respeto a convenios previamente firmados y la posibilidad de cambios de categoría para el personal.