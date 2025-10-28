Preacuerdo clave en el puerto: empresa y sindicato avanzan en solución junto al Ministerio de Trabajo

Tras intensas negociaciones que contaron con la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) y la empresa Katoen Natie —principal accionista de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— alcanzaron este lunes 27 un acuerdo previo. Dicho preacuerdo será sometido a análisis y refrendo por la asamblea de trabajadores del SUPRA, convocada para este martes 28.