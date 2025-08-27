Presidenta del Centro de Navegación: "Estamos en contra de la Unidad Reguladora"

¿Cómo estamos a nivel de competencia en el área portuaria en la región?

“La competencia regional, en realidad, yo siempre digo lo mismo. Para mí el tema de la competencia no tiene que ver con números ni con tarifas. El tema de la competencia tiene que ver con eficiencia, además de números y tarifas, con eficiencia operativa. Nosotros tenemos excelentes operadores portuarios que nos dan una muy buena eficiencia. Y, de hecho, si uno habla con los importadores y exportadores de la región, se encuentra con que trabajar en el Puerto de Montevideo, por ejemplo, les resulta mucho mejor que trabajar en cualquier otro parque regional. Después habrán otros temas que nos elijan, pero yo creo que competitivamente estamos muy bien”

¿Se está trabajando a la baja en la carga contenedorizada? ¿Eso les genera preocupación?

“Sí, por supuesto. Nosotros lo advertimos ya en septiembre, octubre del año pasado. Lo volvimos a advertir a fin de año de que la carga de transbordo, sobre todo lo que tiene que ver con la carga en Paraguay, ya está bajando. Si lo veníamos diciendo, si uno ve los números, en realidad a fin de año del año pasado no se notó tanto porque vino alguna mercadería que tiene que ver con algunos problemas que había en puertos brasileños y esos buques finalmente descargaron o cargaron su mercadería en Montevideo. Pero ya cuando empieza a ver los números de enero, febrero, ya empieza a ver esa baja que existe. Hay determinadas navieras que decidieron cambiar sus transbordos para otros puertos regionales”

¿Todos estos temas fueron motivo de análisis en la reunión que mantuvieron en el mes de marzo con la ministra Echeverry?

“Sí, por supuesto. Antes de que asumiera también habíamos conversado y hasta con el presidente de la República. Nosotros hablamos y tenemos una muy buena comunicación con el Poder Ejecutivo”

¿por dónde va y cuál sería la función de la unidad reguladora de servicios portuarios? ¿Qué es lo que ustedes pretenden que se archive de un proyecto que fue presentado por el Partido Colorado?

“ Nosotros pretendemos que se archive porque entendemos que no tiene ningún sentido. Ese proyecto de una unidad reguladora, que yo lo vi a fondo, no regula nada. Lo único que va a provocar es que se engorde al Estado con un organismo que hace alguna de las tareas que ya tiene en este visto la administración portuaria. Nosotros estamos en contra de esa unidad reguladora. Entendemos que no soluciona nada y que va a crear varios problemas”

El retraso de las obras en el puerto de Montevideo, ¿esto de alguna manera afecta la operativa?

“Sí, por supuesto. Primero entendemos que las inversiones son siempre bienvenidas, sean nacionales, extranjeras, públicas o privadas. Las inversiones en temas portuarios no sólo son importantes, sino que son imprescindibles, porque cambia tanto el negocio y es tan rápido que muchas veces, si no tenemos las inversiones en fecha, vamos a tener problemas en el futuro. En este caso, sí, hay una ampliación de la terminal de Paz de León, que ha tenido algunos meses de retraso por algunos temas. En realidad, más que nada, entiendo que con las contratistas. Sí, sí, por supuesto que estamos atentos y nos preocupa”

Se ha rumoreado de que algunos barcos no han querido entrar a puertos.¿Esto tiene que ver con la conflictividad sindical o con alguna otra decisión?

“No. El Centro de Navegación vincula a los agentes marítimos, las navieras, los operadores, los terminales, los depósitos. Toda la comunidad portuaria está dentro del Centro de Navegación, la comunidad privada. Sí, es verdad que han habido algunas cancelaciones de escalas. Lo ha habido acá, lo han habido en el resto de los países de la región, lo ha habido en el mundo, porque es un tema que no escapa a ningún puerto, que muchas veces los barcos por distintas razones deban cancelar, pero si usted ve las razones tienen que ver con temas climáticos en otros países. Muchas veces no solo cancelan nuestro puerto, sino que también cancelan Buenos Aires o algún otro puerto regional.

Son situaciones coyunturales que se dan a veces. Por supuesto, que no nos gustan, nos gustaría que no pasaran, pero son decisiones de las navieras que toman para muchas situaciones. No tiene que ver con nuestro puerto ni tiene que ver con algo que nosotros hayamos hecho, sino con una situación puntual que se dio en otro puerto y que no le da tiempo o no puede llegar a nuestro puerto.

Pero los vemos, los tenemos contabilizados, pero no tiene nada que ver con temas sindicales y no simplemente son temas coyunturales que se dieron toda la vida”

¿Y cuándo se conoce fuera de fronteras el nivel de conflictividad sindical que hay a nivel portuario? ¿Esto no desalienta a algunas navieras llegar aquí, al Puerto de Montevideo?

“Por supuesto que la conflictividad afecta. Pero si uno mira el año pasado, el nivel no fue tan grande. Por supuesto que siempre afecta, pero no fue tan grande. Si uno mira este año, nosotros ahora estamos empezando a negociar consejos de salario, puede haber habido alguna asamblea, pero no creemos que haya un número de problemas de conflictividad que haya podido afectar en este tiempo, porque no había un número importante. Siempre la negociación, ojalá que no, pero siempre la negociación de consejos de salario puede llevar a alguna asamblea o algún paro, pero bueno, es el derecho de los trabajadores”.

Por Iván Mourelle