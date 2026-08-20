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Política Más Barrio | Las Piedras | plan

Intervenciones en territorio

El programa Más Barrio avanza en Las Piedras y expandirá su cobertura a 200 nuevas familias

Más Barrio suma 200 familias en Las Piedras con mejoras urbanas, sociales y obras en articulación con el Ministerio de Vivienda.

Plan Más barrio en Las Piedras

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Por Redacción Caras y Caretas

El programa de transformación urbana e integración comunitaria Más Barrio continúa consolidando sus acciones en la localidad de Las Piedras. Tras intensas jornadas de trabajo operativo en el territorio y la culminación del censo de hogares en el barrio Corfrisa, las autoridades confirmaron una ampliación del polígono de intervención que permitirá incorporar a casi 200 nuevas familias a este proceso de mejora integral.

Intervenciones territoriales y acondicionamiento urbano

En el marco de las actividades desarrolladas este miércoles 19 de agosto, cerca de una veintena de funcionarios de la Intendencia de Canelones desplegaron tareas operativas orientadas al acondicionamiento de los espacios públicos del municipio. Entre los trabajos concretados se destacan labores de limpieza profunda, desmalezado, poda correctiva, plantación de nuevos ejemplares arbóreos y recuperación de áreas de uso común.

El director de Espacios Públicos de la comuna, Eugenio Castro, señaló que, si bien estas cuadrillas realizan tareas de mantenimiento de forma habitual, en el marco de Más Barrio las acciones se han intensificado significativamente para asegurar un impacto integral y duradero en la calidad de vida comunitaria.

Expansión del programa y articulación interinstitucional

Uno de los hitos recientes del programa fue la finalización del censo de hogares en el barrio Corfrisa, cuyos datos están siendo procesados actualmente para precisar la hoja de ruta estratégica. A partir de los requerimientos expresados por vecinos u organizaciones sociales, se resolvió expandir el radio de cobertura, integrando formalmente a unas 200 familias adicionales.

Esta intervención se verá potenciada por acciones complementarias impulsadas por la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (DINISU) del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), generando un efecto multiplicador en todo el territorio intervenido.

"Los beneficios de los equipamientos sociales, en la circulación, de la mejora de policlínicas, algunas iniciativas del Ministerio de Vivienda, más la que sume el programa Más Barrio van a generar un cambio grande no solo para esta zona, sino para Las Piedras en general", aseveró Silvana Nieves, coordinadora del programa.

Cogestión, cultura y convivencia ciudadana

El programa Más Barrio fundamenta su modelo de gestión en el fortalecimiento del entramado social, el acceso a derechos y la convivencia ciudadana. En esa línea, Silvana Nieves destacó el alto nivel de organización e implicancia de los residentes locales: "Habrá mucha cogestión, porque hay una comunidad que tiene muchas ganas de acompañar este proceso", afirmó.

Por su parte, la coordinadora del Gabinete Social de la Intendencia de Canelones, Nataly Zalkind, explicó que se ha trabajado prioritariamente en la mejora de la circulación física y la conectividad, adaptándose a los lineamientos del Gobierno nacional para transformar el entorno urbano en un bien colectivo. Zalkind adelantó además que la intervención no se limitará a obras físicas, sino que en los próximos meses se desplegará una variada agenda de promoción cultural y deportiva en el barrio.

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