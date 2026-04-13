Prospección sísmica en Uruguay: para Alejandro Sánchez "primero hay que investigar"

Al mismo tiempo, consideró “natural y legítimo” el planteo de quienes se oponen a la iniciativa, aunque remarcó que el país debe contar con información previa antes de tomar decisiones de fondo. “Para saber si hay petróleo o no, primero hay que investigar”, señaló.

Este proceso se realiza desde hace más de 15 años

El jerarca también destacó que la exploración en el lecho marino no es un proceso reciente en Uruguay, sino que se desarrolla desde hace más de 15 años, lo que, a su entender, refuerza la necesidad de continuar con los estudios en curso.

En relación con las críticas, Sánchez reconoció que existe una discusión abierta sobre los posibles impactos ambientales y sobre la eventual explotación de hidrocarburos. Afirmó que ese debate es necesario, pero insistió en que debe darse sobre la base de evidencia.

El proceso judicial continuará en los próximos días con nuevas instancias, mientras el gobierno mantiene su postura a favor de la investigación como paso previo a cualquier definición sobre la explotación de recursos.