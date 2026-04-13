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Política Alejandro Sánchez | Prospección Sísmica |

Hidrocarburos

Prospección sísmica en Uruguay: para Alejandro Sánchez "primero hay que investigar"

Alejandro Sánchez, al referirse a la prospección sísmica en Uruguay, destacó los controles ambientales y la importancia de investigar.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, defendió la continuidad de la prospección sísmica en Uruguay y subrayó la necesidad de avanzar en estudios para determinar la existencia de hidrocarburos en el país.

Sus declaraciones se dieron tras la primera audiencia por el recurso de amparo presentado por organizaciones ambientalistas, que cuestionan los posibles impactos de la exploración en el medio marino.

Controles y medidas en materia ambiental

Sánchez sostuvo que el gobierno ha actuado con criterios de exigencia en materia ambiental. En ese sentido, afirmó que el Ministerio de Ambiente ha establecido controles y medidas de mitigación para las empresas que llevan adelante las tareas de prospección.

Al mismo tiempo, consideró “natural y legítimo” el planteo de quienes se oponen a la iniciativa, aunque remarcó que el país debe contar con información previa antes de tomar decisiones de fondo. “Para saber si hay petróleo o no, primero hay que investigar”, señaló.

Este proceso se realiza desde hace más de 15 años

El jerarca también destacó que la exploración en el lecho marino no es un proceso reciente en Uruguay, sino que se desarrolla desde hace más de 15 años, lo que, a su entender, refuerza la necesidad de continuar con los estudios en curso.

En relación con las críticas, Sánchez reconoció que existe una discusión abierta sobre los posibles impactos ambientales y sobre la eventual explotación de hidrocarburos. Afirmó que ese debate es necesario, pero insistió en que debe darse sobre la base de evidencia.

El proceso judicial continuará en los próximos días con nuevas instancias, mientras el gobierno mantiene su postura a favor de la investigación como paso previo a cualquier definición sobre la explotación de recursos.

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