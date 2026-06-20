Proyecto basado en el alivio económico de los consumidores es bien visto por la oposición

Alivio económico

El proyecto pone un foco especial en el alivio económico de los consumidores y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre las medidas más destacadas para el beneficio directo de la población, se encuentra la obligación de exhibir el precio por unidad de medida.

Asimismo, la iniciativa legal promueve la libre competencia mediante la facilitación de importaciones múltiples de un mismo producto y dota de mayor autonomía a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, al tiempo que subsidia un sistema integrado de gestión y facturación gratuito para apoyar el crecimiento de los pequeños emprendedores locales.

El proyecto también tiene artículos vinculados a la protección en salud. Pretende revisión permanente de procesos y trámites para asegurar que cada requisito, cada trámite y cada procedimiento agregue valor real al objetivo que se busca proteger.

La buena regulación no es la que genera más pasos, es la que logra mejores resultados, dice el proyecto.

La iniciativa será tratada en primera instancia en el Senado, para luego dar pasaje a la Cámara de Representantes.

El senador del Partido Nacional, Sergio Botana, dijo que la ley de competitividad tiene buenas intenciones, pero que habrá que estudiar la aplicabilidad.