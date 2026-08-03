Defensor Sporting y Cerro cierran el Intermedio que ya tiene final confirmada

Por el lado de Cerro, viene en un buen momento con dos victorias al hilo que le permiten soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Hoy en día están en la zona roja y será un mano a mano con Wanderers y Danubio para ver quién se queda.
La última fecha del Intermedio
Resultados
- MC Torque 0-2 Wanderers
- Albion 2-2 Danubio
- Deportivo Maldonado 0-0 Juventud
- Peñarol 3-0 Cerro Largo
- Racing 1-0 Boston River
- Central Español 0-0 Liverpool
- Nacional 2-1 Progreso
- 19:00 - Defensor Sporting vs Cerro
Posiciones Intermedio
Serie A
- Peñarol - 16
- Cerro Largo - 11
- Racing - 10
- Cerro - 9 (-1)
- Liverpool - 9
- Central Español - 9
- Boston River - 5
- Defensor Sporting - 3 (-1)
Serie B
- Wanderers - 15
- Nacional - 13
- Deportivo Maldonado - 12
- MC Torque - 12
- Juventud - 8
- Albion - 6
- Progreso - 6
- Danubio - 4
Tabla Anual
- Peñarol - 43
- Deportivo Maldonado - 41
- Racing - 41
- MC Torque - 35
- Nacional - 35
- Wanderers - 35
- Albion - 34
- Central Español - 33
- Liverpool - 29
- Cerro Largo - 28
- Defensor Sporting - 24 (-1)
- Juventud - 23
- Danubio - 22
- Boston River - 22
- Cerro - 18 (-1)
- Progreso - 16
Descenso: Progreso 0.932 (55 pts), Danubio 1.102 (65 pts), Cerro 1.103 (64 pts), Wanderers 1.119 (66 pts).