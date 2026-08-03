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Deportes Intermedio | Defensor Sporting |

se va el útlimo

Defensor Sporting y Cerro cierran el Intermedio que ya tiene final confirmada

Violetas y albicelestes estarán jugando este lunes desde las 19:00 horas en el Estadio Luis Franzini con arbitraje de Esteban Ostojich.

Defensor Sporting ante Cerro cierran el Intermedio.

Defensor Sporting ante Cerro cierran el Intermedio.
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Caras y Caretas Diario

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Con la final del Torneo Intermedio confirmado, en el que Wanderers y Peñarol irán por el trofeo, este lunes estará finalizando la fase de grupos del torneo en dónde Defensor Sporting y Cerro buscarán sumar puntos que son de suma importancia para la tabla Anual y la permanencia.

El encuentro que comenzará a las 19:00 horas en el Estadio Luis Franzini, tendrá el arbitraje de Esteban Ostojich, quien estará acompañado por Carlos Barreiro y Sebastián Schroeder en bandas mientras que Santiago Motta será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Andrés Cunha y Nicolás Tarán.

Ambos equipos llegan necesitados de puntos y en momentos diferentes. Defensor Sporting desde que asumió Larriera tras el Mundial no pudo ganar (un empate y una derrota), por lo que el violeta está con apenas tres unidades en el Intermedio y a diez puntos de copas internacionales en la Anual.

Por el lado de Cerro, viene en un buen momento con dos victorias al hilo que le permiten soñar con la permanencia en la máxima categoría del fútbol uruguayo. Hoy en día están en la zona roja y será un mano a mano con Wanderers y Danubio para ver quién se queda.

La última fecha del Intermedio

Resultados

  • MC Torque 0-2 Wanderers
  • Albion 2-2 Danubio
  • Deportivo Maldonado 0-0 Juventud
  • Peñarol 3-0 Cerro Largo
  • Racing 1-0 Boston River
  • Central Español 0-0 Liverpool
  • Nacional 2-1 Progreso
  • 19:00 - Defensor Sporting vs Cerro

Posiciones Intermedio

Serie A

  1. Peñarol - 16
  2. Cerro Largo - 11
  3. Racing - 10
  4. Cerro - 9 (-1)
  5. Liverpool - 9
  6. Central Español - 9
  7. Boston River - 5
  8. Defensor Sporting - 3 (-1)

Serie B

  1. Wanderers - 15
  2. Nacional - 13
  3. Deportivo Maldonado - 12
  4. MC Torque - 12
  5. Juventud - 8
  6. Albion - 6
  7. Progreso - 6
  8. Danubio - 4

Tabla Anual

  1. Peñarol - 43
  2. Deportivo Maldonado - 41
  3. Racing - 41
  4. MC Torque - 35
  5. Nacional - 35
  6. Wanderers - 35
  7. Albion - 34
  8. Central Español - 33
  9. Liverpool - 29
  10. Cerro Largo - 28
  11. Defensor Sporting - 24 (-1)
  12. Juventud - 23
  13. Danubio - 22
  14. Boston River - 22
  15. Cerro - 18 (-1)
  16. Progreso - 16

Descenso: Progreso 0.932 (55 pts), Danubio 1.102 (65 pts), Cerro 1.103 (64 pts), Wanderers 1.119 (66 pts).

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