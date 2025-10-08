Puerto: este miércoles se retoman las negociaciones tripartitas

Este martes, las negociaciones volvieron a estancarse. Y el sindicato decidió seguir adelante con sus medidas de protesta. Con esto, la empresa Katoen Natie dio plazo hasta las 15:00 horas de este miércoles para que los trabajadores vuelvan a sus tareas; de lo contrario, denunciará el incumplimiento del convenio colectivo ante el Ministerio de Trabajo.

Contrarreloj

Por estas horas, la ministra de Transporte y Obras Públicas reconoció que trabajan contrarreloj para intentar destrabar este conflicto, dado que las afectaciones derraman sobre varias áreas. Por ejemplo, los transportistas de carga afirman que esta situación está generando “pérdidas millonarias”. En una línea similar se ha expresado la Unión de Exportadores.

“Lo que está hoy sobre la mesa es que efectivamente las partes puedan tratar de constituir un ámbito para intercambiar cuáles son los puntos que entiende el sindicato o Katoen Natie, y a partir de ahí construir una hoja de ruta para salir. Eso es lo que queremos nosotros agotar, sabiendo que el tiempo efectivamente es una preocupación”, dijo Etcheverry en rueda de prensa.

“Apelamos a la seriedad, tanto de la empresa como de los trabajadores. Tienen más de 20 años de relación, han transitado otros acuerdos, hay un convenio colectivo que ha sido conquista de los trabajadores en virtud de las negociaciones con la empresa, que nos parece que no se puede poner en juego frente a esta diferencia que tiene posibilidades de resolverse y abordarse si hay un ámbito que además entendemos es tripartito, porque va a estar en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Para nosotros cada minuto cuenta. Tenemos para este miércoles la perspectiva de volver a retomar parte de los diálogos”, agregó.