Miles de personas en la Marcha de la Diversidad, por derechos y vida digna

Gastón Britos / FocoUy

En la Plaza 1° de Mayo, se dio lectura a una proclama en la que reclamaron al Estado y a la sociedad "vivir con dignidad". Además, dedicaron la marcha Luis Magallanes (Dulce Polly), una de las drag queens más populares y reconocidas del país. "Hoy marchamos con su risa, con sus pelucas y con su coraje", dijeron en la proclama