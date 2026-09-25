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Sociedad

"existir con orgullo"

Miles de personas en la Marcha de la Diversidad, por derechos y vida digna

El cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a salud y trabajo, y el combate a la “violencia sistemática”, son los principales reclamos.

Una multitud en la Marcha de la Diversidad.

Una multitud en la Marcha de la Diversidad.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

Bajo la consigna “Vivir con dignidad, existir con orgullo”, decenas de miles de personas participan de una nueva edición de la Marcha de la Diversidad. El cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a salud y trabajo, y el combate a la “violencia sistemática”, son los principales reclamos.

Entre las organizaciones que integran la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad 2026 se encuentran el colectivo Ovejas Negras, el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), así como el departamento de Jóvenes del Pit-Cnt y Uruguay Intersex.

En la Plaza 1° de Mayo, se dio lectura a una proclama en la que reclamaron al Estado y a la sociedad "vivir con dignidad". Además, dedicaron la marcha Luis Magallanes (Dulce Polly), una de las drag queens más populares y reconocidas del país. "Hoy marchamos con su risa, con sus pelucas y con su coraje", dijeron en la proclama

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