Bajo la consigna “Vivir con dignidad, existir con orgullo”, decenas de miles de personas participan de una nueva edición de la Marcha de la Diversidad. El cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a salud y trabajo, y el combate a la “violencia sistemática”, son los principales reclamos.
"existir con orgullo"
Miles de personas en la Marcha de la Diversidad, por derechos y vida digna
El cumplimiento de la ley integral trans, el acceso a salud y trabajo, y el combate a la “violencia sistemática”, son los principales reclamos.