La invasión norteamericana a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa tuvo alto impacto mundial y reacciones de todo tipo en Uruguay. Mientras las redes sociales estaban dominadas por los antizurdos de la derecha, parte de la dirigencia de izquierda se pronunció con fuerte rechazo.
Opiniones
¿Qué festeja la derecha uruguaya? ¿la invasión imperial?: repercusiones del secuestro a Maduro
Mientras los anti-zurdos de derecha tiraron todo su veneno en la redes sociales, la dirigencia de izquierda se pronunció en contra de la invasión a Venezuela.