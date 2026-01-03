Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Opiniones

¿Qué festeja la derecha uruguaya? ¿la invasión imperial?: repercusiones del secuestro a Maduro

Mientras los anti-zurdos de derecha tiraron todo su veneno en la redes sociales, la dirigencia de izquierda se pronunció en contra de la invasión a Venezuela.

Por Redacción Caras y Caretas

La invasión norteamericana a Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa tuvo alto impacto mundial y reacciones de todo tipo en Uruguay. Mientras las redes sociales estaban dominadas por los antizurdos de la derecha, parte de la dirigencia de izquierda se pronunció con fuerte rechazo.

Uno de los que lo hizo en sus redes sociales fue el presidente Yamandú Orsi: “Ante la grave crisis internacional por todos conocida, el gobierno uruguayo ya se expresó a través de su cancillería: rechazo a la intervención militar y búsqueda permanente de una salida pacífica a la crisis venezolana. El fin no puede justificar los medios. Seguimos con atención los próximos acontecimientos y he decidido para ello reunir al gabinete para el día de mañana”, expresó.

Invasión de Estados Unidos

También el intendente Mario Bergara se pronunció: “Repudiamos la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. El Derecho Internacional es lo único que protege a países como el nuestro ante la fuerza bruta. Sin reglas, nadie está a salvo y cualquier gobierno queda merced de los poderosos de turno. América Latina debe ser una zona de Paz”, indicó.

Una de las más duras fue la senadora Constanza Moreira: “Mientras Trump celebra su aventura militar y anuncia que "administrarán" Venezuela, y que entrarán las empresas norteamericanas para hacerse cargo del petróleo, las derechas festejan. ¿Qué festejan? ¿La invasión imperial? Indigna. ¿Y la nuestra? Vergüenza ajena”, denunció.

“Que Donald Trump diga que Venezuela tiene el petróleo de Estados Unidos, confirma de manera grotesca la histórica prepotencia, beligerancia e intervencionismo norteamericano”, señaló Óscar Andrade.

El Movimiento de Participación Pôpular, por su parte, consideró que Donald Trump ha cruzado un límite inaceptable, trayendo la guerra a suelo sudamericano.

“La obsesión por hacerse del petróleo de Venezuela se expresa hoy con bombas”, remarcó.

