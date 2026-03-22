El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, avanza en el fortalecimiento de instituciones sociales y deportivas en el interior del país. En ese marco, durante los días 19 y 20 de marzo se concretaron tres firmas de convenios y dos inauguraciones de obras en los departamentos de Colonia, San José y Soriano.
Fortalecimiento de instituciones
MTOP impulsa obras sociales y deportivas con nuevos convenios en tres departamentos
En dos jornadas, se firmaron acuerdos y se inauguraron infraestructuras en Colonia, San José y Soriano, en el marco del Programa de Convenios Sociales.