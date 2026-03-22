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Política sociales | convenios | MTOP

Fortalecimiento de instituciones

MTOP impulsa obras sociales y deportivas con nuevos convenios en tres departamentos

En dos jornadas, se firmaron acuerdos y se inauguraron infraestructuras en Colonia, San José y Soriano, en el marco del Programa de Convenios Sociales.

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Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, avanza en el fortalecimiento de instituciones sociales y deportivas en el interior del país. En ese marco, durante los días 19 y 20 de marzo se concretaron tres firmas de convenios y dos inauguraciones de obras en los departamentos de Colonia, San José y Soriano.

El jueves 19, el director nacional de Arquitectura, Martín Tierno, encabezó la firma de acuerdos con la Biblioteca Popular “Jacinto Laguna”, en Nueva Palmira, y con la Liga Helvética de Fútbol, en Nueva Helvecia. Ese mismo día, también participó en la inauguración de obras en el Club Social y Cultural Juincam, en Kiyú, departamento de San José.

Integración y desarrollo comunitario

Los convenios permitirán a la Biblioteca “Jacinto Laguna” ampliar su salón multiuso para potenciar actividades culturales y sociales, mientras que la Liga Helvética de Fútbol llevará adelante la ampliación y modernización de su museo, incorporando nuevos espacios y servicios. Esta institución cumple además un rol comunitario relevante, al albergar servicios sociales y de atención.

En San José, las obras en el Club Juincam incluyeron la sustitución de techos, mejoras en vestuarios y baños, y la remodelación de la cocina y áreas comunes, optimizando las condiciones para sus actividades.

Las acciones continuaron el viernes 20 en Soriano. En Mercedes, se inauguró un nuevo salón de usos múltiples en la Institución Atlética Sud América, que permitirá ampliar su oferta para más de 200 niños y niñas. En tanto, en Dolores, se firmó un convenio con el Club Atlético Bella Vista para mejorar su cancha de fútbol, incluyendo el reacondicionamiento del campo de juego y nuevas instalaciones.

Como parte del acuerdo, el club cederá sus instalaciones sin costo durante 10 horas semanales a la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Soriano por cinco años, favoreciendo el acceso al deporte.

Tierno adelantó que el programa continuará expandiéndose en todo el país, con nuevas firmas previstas cada dos meses, especialmente en el norte y el este. El Programa de Convenios Sociales brinda apoyo económico no reembolsable para mejorar la infraestructura de instituciones, promoviendo la integración y el desarrollo comunitario.

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