MTOP impulsa obras sociales y deportivas con nuevos convenios en tres departamentos

En San José, las obras en el Club Juincam incluyeron la sustitución de techos, mejoras en vestuarios y baños, y la remodelación de la cocina y áreas comunes, optimizando las condiciones para sus actividades.

Las acciones continuaron el viernes 20 en Soriano. En Mercedes, se inauguró un nuevo salón de usos múltiples en la Institución Atlética Sud América, que permitirá ampliar su oferta para más de 200 niños y niñas. En tanto, en Dolores, se firmó un convenio con el Club Atlético Bella Vista para mejorar su cancha de fútbol, incluyendo el reacondicionamiento del campo de juego y nuevas instalaciones.

Como parte del acuerdo, el club cederá sus instalaciones sin costo durante 10 horas semanales a la Secretaría de Deportes de la Intendencia de Soriano por cinco años, favoreciendo el acceso al deporte.

Tierno adelantó que el programa continuará expandiéndose en todo el país, con nuevas firmas previstas cada dos meses, especialmente en el norte y el este. El Programa de Convenios Sociales brinda apoyo económico no reembolsable para mejorar la infraestructura de instituciones, promoviendo la integración y el desarrollo comunitario.