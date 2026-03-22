Mujeres rurales: Lanzaron Transformadoras 2026, impulso para proyectos productivos

“Cuando las mujeres vemos una rendija, abrimos la puerta”, subrayó. En relación a la convocatoria, añadió que las participantes tomarán la iniciativa para utilizar esta herramienta de promoción, y sostuvo: “La van a cobijar y la van a hacer brillar”.

Visibilidad de mujeres rurales

Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, explicó que la iniciativa corresponde a una política de Estado que destaca el rol y la visibilidad de la mujer rural, y marca un rumbo de trabajo hacia 2030, pero con proyección al 2040.

Valoró el rol protagónico de la mujer rural en el campo y expresó que la convocatoria reconoce el aporte productivo, económico y social de la mujer rural.

Transformadoras 2026

La encargada de la Unidad de Género del ministerio, Paula Florit, explicó que Transformadoras 2026 está dirigida a que colectivos de mujeres rurales puedan postular iniciativas ambientales, agropecuarias o de incidencia y participación, con objeto de que puedan efectivizar proyectos propios. Se reconocerá a 20 proyectos que recibirán subsidios de entre 50.000 y 195.000 pesos. Las postulaciones podrán realizarse hasta el 4 de mayo.

La convocatoria cada año impulsa la autonomía económica, la participación y la incidencia de las mujeres rurales en todo el territorio del país. Florit destacó que integra el Presupuesto Nacional por lo que está asegurada su permanencia en los próximos años.