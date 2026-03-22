Mujeres rurales: Lanzaron Transformadoras 2026, impulso para proyectos productivos

En el Mes de las Mujeres, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el Instituto Plan Agropecuario presentaron una nueva edición de la convocatoria a iniciativas de mujeres rurales y de la pesca, en la Expoactiva Nacional que se desarrolla en Soriano.
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La presidenta en ejercicio, Carolina Cosse, participó del evento y recorrió la 29.ª edición de la muestra del campo y el agro nacional.
Cosse señaló que todos los logros en la historia del país primero fueron un reclamo. En ese sentido, agregó que lo que hoy es una política de Estado es el producto de la unión de las mujeres. "No sería un hecho si antes no se hubieran juntado para compartir, solucionar y reclamar", dijo.
“Cuando las mujeres vemos una rendija, abrimos la puerta”, subrayó. En relación a la convocatoria, añadió que las participantes tomarán la iniciativa para utilizar esta herramienta de promoción, y sostuvo: “La van a cobijar y la van a hacer brillar”.
Visibilidad de mujeres rurales
Por su parte, el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, explicó que la iniciativa corresponde a una política de Estado que destaca el rol y la visibilidad de la mujer rural, y marca un rumbo de trabajo hacia 2030, pero con proyección al 2040.
Valoró el rol protagónico de la mujer rural en el campo y expresó que la convocatoria reconoce el aporte productivo, económico y social de la mujer rural.
Transformadoras 2026
La encargada de la Unidad de Género del ministerio, Paula Florit, explicó que Transformadoras 2026 está dirigida a que colectivos de mujeres rurales puedan postular iniciativas ambientales, agropecuarias o de incidencia y participación, con objeto de que puedan efectivizar proyectos propios. Se reconocerá a 20 proyectos que recibirán subsidios de entre 50.000 y 195.000 pesos. Las postulaciones podrán realizarse hasta el 4 de mayo.
La convocatoria cada año impulsa la autonomía económica, la participación y la incidencia de las mujeres rurales en todo el territorio del país. Florit destacó que integra el Presupuesto Nacional por lo que está asegurada su permanencia en los próximos años.