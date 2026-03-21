¿Sebastián Marset se entregó en acuerdo con Estados Unidos y Bolivia?

“Se dice que Marset paga por mes 500 mil dólares a los policías, a las autoridades judiciales y al sistema político”, dijo Holfman sobre el narcotraficante que fue capturado el pasado 13 de marzo.

Acuerdo con Estados Unidos

Holfman rechazó que Marset sea comparado con Pablo Escóbar, el narcotraficante colombiano que generó violencia y causó muchas muertes. El experto dijo que el uruguayo es un delincuente de los tiempos modernos, muy hábil para la logística, para el lavado de activos.

“Sobre la comparación entre Marset y Pablo Escobar, para mí, son totalmente distintos. Marset es un estratega en la logística, financiamiento, de contactos, experto en corromper autoridades, lavado de activos. De pensar mas allá de lo que pensaba los narcos tradicionales, porque lo de Marset es una entrega pactada”, dijo el experto al periodista.

El experto dijo que el narco uruguayo concluyó que lo mejor era lograr un acuerdo para su entrega a las autoridades, porque no podía mantenerse en las cárceles de la región “Eran dos cosas: por temas de seguridad, porque podía ser asesinado por cualquier preso o cualquier gente que tenía negocios con él y no quería que hable. Entonces, esa fue una de las razones”.

En el análisis del experto, Marset concluyó que lo más conveniente para él era entregarse a las autoridades de Estados Unidos, porque su integridad corre riesgo en los sistemas penitenciarios de Bolivia, Colombia o Paraguay o, por el otro lado, podría comprar su fuga.

“Marset encontró el momento adecuado: cambio de gobierno, y levantó la mano, habló con el gobierno de Bolivia, y Bolivia habló con Estados Unidos y buscaron la forma más elegante de sacarlo de Bolivia”, aseguró Holfamn.