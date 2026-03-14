¿Quién cobrará la recompensa de 2 millones de dólares por la caída de Marset?

EEUU había informado previo a su caída: "la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas por Delitos Transnacionales Organizados (TOCRP) por información que conduzca a la detención y/o condena, en cualquier país, del narcotraficante y lavador de dinero uruguayo Sebastián Marset".