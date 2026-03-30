Realizaron en el Pit-Cnt lanzamiento de la flotilla humanitaria hacia Gaza

La sede del Pit-Cnt fue el escenario del lanzamiento en Montevideo de la flotilla humanitaria de Uruguay con destino a Gaza, por parte del Movimiento Global Sumud. El lanzamiento se realizó en simultáneo con la celebración del Día de Palestina.
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Según se informó, el próximo 4 de abril partirá desde el puerto de Marsella, Francia, con rumbo a Gaza una nueva flotilla internacional con el objetivo de romper el bloqueo israelí.
El lanzamiento se hizo en consonancia con la conmemoración del Día de la Tierra Palestina y busca movilizar la solidaridad internacional frente a la situación actual en Gaza. El evento contó con la participación de Thiago Ávila, miembro del comité directivo de la Coalición de la Flotilla de la Libertad.
Durante su intervención Ávila instó a Uruguay a unirse al "levantamiento global", romper la complicidad del gobierno con el genocidio y movilizarse para apoyar la liberación palestina.
Solidaridad en Uruguay
Entre las acciones sugeridas se cuenta la organización de manifestaciones, concientización en escuelas y universidades, posiblemente campamentos durante la misión de la flotilla, e intensificar las campañas de boicot.
Cuestionó al sistema que "se encuentra en una etapa imperialista, con una ideología neoliberal, que dice todo el tiempo que no podemos hacer nada, que actuar colectivamente no rinde, en una sociedad cada vez más precarizada".
"Pero cada persona que tiene acá es una persona que desafía a esa lógica", agregó dirigiéndose a los presentes en la sede del Pit-Cnt. "Saben que la vida es mucho más que eso, que nosotros tenemos un deber histórico mucho más importante que eso".
Por una realidad distinta
"Queremos una sociedad que sea distinta, que sea de nuestra clase, para que podamos vivir en los pueblos, tener la felicidad, el derecho de vivir en paz, vivir libre de la colonización que tan bien denunciara Eduardo Galeano en Las venas abiertas de Latinoamérica", sostuvo.
Tras denunciar lo que calificó de "falso alto al fuego" en Gaza, Ávila destacó el carácter solidario de los uruguayos. "Este es un país reconocidamente solidario. Solidario con Cuba, solidario con los pueblos del sur global, que inspira a tanta gente con las palabras de (José) Mujica, de Galeano. Ahora tenemos que comprender que la gran batalla de nuestra generación llegó, y llegará a Uruguay de una manera o de otra, sea con las bombas o sea mínimamente con la injerencia, con intento de sumisión a la lógica neocolonial de la doctrina Donroe".
La conclusión es "un llamado a la unidad para construir una sociedad libre de explotación y opresión, donde los pueblos puedan vivir en paz y autodeterminación, destacando que la lucha actual es la gran batalla de esta generación".