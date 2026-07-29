Asesinaron a interno de Inisa en la puerta del centro y sindicato reclama seguridad

Desde el colectivo de trabajadores se advirtió sobre el riesgo que corrieron tanto el personal como otros internos. "Claramente, si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas", señalaron en el documento.

El gremio manifestó que el personal del centro se encuentra "sumamente conmocionado" por lo ocurrido y adelantó que solicitarán reuniones al más alto nivel del Gobierno. El objetivo de estos encuentros será garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores y de la población allí institucionalizada.

"Exigimos a las autoridades que tomen los recaudos necesarios para extremar la seguridad en los centros de INISA de modo de preservar la vida", concluye el texto, subrayando la necesidad de no escatimar recursos en la protección de las instalaciones tras este evento de extrema violencia.