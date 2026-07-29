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Sociedad asesinaron | tiros |

Terrible

Asesinaron a interno de Inisa en la puerta del centro y sindicato reclama seguridad

Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la puerta del centro del Inisa del barrio Atahualpa y algunos disparos atravesaron el portón de ingreso.

Asesinaron a un joven en la puerta del Inisa en el barrio Atahualpa.

Asesinaron a un joven en la puerta del Inisa en el barrio Atahualpa.
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Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la noche de este martes en el barrio Atahualpa, precisamente frente al centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). La víctima se encontraba cumpliendo una medida judicial y, según informaron las autoridades sindicales, estaba próximo a recuperar su libertad definitiva.

El ataque ocurrió cuando vecinos de la zona reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de armas de fuego. Poco después, funcionarios del centro de reclusión hallaron el cuerpo del joven sin vida sobre la vereda. Por el momento, la Policía y la Fiscalía trabajan en la reconstrucción del hecho mediante el análisis de cámaras de seguridad para determinar la dinámica del ataque y si hubo vehículos involucrados.

Preocupación gremial

A través de un comunicado emitido este 28 de julio, SUINAU calificó el episodio como un "hecho sin precedentes, trágico y luctuoso". El sindicato reveló que la magnitud del ataque fue tal que varios disparos atravesaron el portón principal del establecimiento donde el joven cumplía su medida.

Desde el colectivo de trabajadores se advirtió sobre el riesgo que corrieron tanto el personal como otros internos. "Claramente, si del otro lado de ese portón hubiera habido un trabajador o algún otro joven de ese centro, hubiéramos lamentado más pérdidas de vidas humanas", señalaron en el documento.

El gremio manifestó que el personal del centro se encuentra "sumamente conmocionado" por lo ocurrido y adelantó que solicitarán reuniones al más alto nivel del Gobierno. El objetivo de estos encuentros será garantizar la seguridad y la vida de los trabajadores y de la población allí institucionalizada.

"Exigimos a las autoridades que tomen los recaudos necesarios para extremar la seguridad en los centros de INISA de modo de preservar la vida", concluye el texto, subrayando la necesidad de no escatimar recursos en la protección de las instalaciones tras este evento de extrema violencia.

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