Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la noche de este martes en el barrio Atahualpa, precisamente frente al centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa). La víctima se encontraba cumpliendo una medida judicial y, según informaron las autoridades sindicales, estaba próximo a recuperar su libertad definitiva.
Terrible
Asesinaron a interno de Inisa en la puerta del centro y sindicato reclama seguridad
Un joven de 19 años fue asesinado a tiros en la puerta del centro del Inisa del barrio Atahualpa y algunos disparos atravesaron el portón de ingreso.