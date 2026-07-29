Partido Independiente presentó demanda civil contra OSE para frenar represa de Casupá

Mieres señaló que la demanda presentada “no pretende que el juez determine si la represa es útil, conveniente, o si tiene capacidad para resolver el problema del agua potable”. Lo que se le pide a la Justicia es que “intervenga para evitar el incumplimiento de normas ambientales que están vigentes tanto en la Constitución como en la legislación vigente”. Con la aplicación de la medida cautelar, señaló, se procura interrumpir de forma inmediata “todas las actividades que se vienen realizando en torno a la construcción de la represa y que falle acogiendo estos mismos planteos”.