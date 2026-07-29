Mides paga adeudos salariales a más de 200 trabajadores tercerizados

"Con respecto a lo salarial, se estaría saliendo el con esta organización. Dijeron que hoy firmaban el convenio del préstamo y entre mañana y pasado estaría cobrando la gente. Obviamente cobrando esto que se adeuda. Es como si estuviéramos peleando mes a mes. Es una locura".

Línea de crédito

La solución llega a través de una línea de crédito contenida en un convenio junto a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas que Civila presentó en diciembre del año pasado, como una herramienta que apuntaba "a la resolución de un prblema de larga data y que contribuirá a prevenir atrasos".

Se nos había planteado como la solución definitiva y no lo fue", aseguró Andrada. "En estos días, cuando los compañeros cobren, iremos levantando las medidas. Igual estamos en asamblea permanente y evaluando un paro bastante grande para ver si tenemos una respuesta definitiva", aseguró el secretario de Sutiga.