Mides paga adeudos salariales a más de 200 trabajadores tercerizados

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) encontró una solución para que los trabajadores tercerizados puedan cobrar esta semana. El Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) continúa en conflicto con las autoridades del Mides por atrasos en los pagos de los trabajadores tercerizados, una situación que se arrastra de hace tiempo.
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Este martes tuvieron una reunión tripartita con los representantes jurídicos del Mides y las autoridades de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), presidida de una manifestación fuera de la sede.
El secretario general de Sutiga, Diego Andrada, indició que en esta instancia el ministerio que encabeza Gonzalo Civila acordó pagar los sueldos adeudados de 200 trabajadores de la organización Otras Manos, una de las tres que trabajan en distintos dispositivos en Montevideo.
"Con respecto a lo salarial, se estaría saliendo el con esta organización. Dijeron que hoy firmaban el convenio del préstamo y entre mañana y pasado estaría cobrando la gente. Obviamente cobrando esto que se adeuda. Es como si estuviéramos peleando mes a mes. Es una locura".
Línea de crédito
La solución llega a través de una línea de crédito contenida en un convenio junto a la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y República Microfinanzas que Civila presentó en diciembre del año pasado, como una herramienta que apuntaba "a la resolución de un prblema de larga data y que contribuirá a prevenir atrasos".
Se nos había planteado como la solución definitiva y no lo fue", aseguró Andrada. "En estos días, cuando los compañeros cobren, iremos levantando las medidas. Igual estamos en asamblea permanente y evaluando un paro bastante grande para ver si tenemos una respuesta definitiva", aseguró el secretario de Sutiga.