Policía de Cerro Largo incautó más de 12 kg y 91 plantas de marihuana

Cinco personas condenadas en Cerro Largo
Tras el pedido de Fiscalía, el Juzgado Letrado de 1er Turno de Río Branco, dispuso las siguientes sentencias judiciales:
* A.R.G.R. (29 años): Condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría efectiva.
* E.A.P.A. (40 años): Condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años y 4 meses de penitenciaría efectiva.
* C.E.A.C. (40 años): Formalizado por la presunta comisión de un delito continuado de producción de sustancias estupefacientes a título oneroso en reiteración real con tenencia no para consumo. Se dispuso su prisión preventiva por 120 días.
* V.Y.S.O. (23 años): Condenada por un delito de encubrimiento agravado a 10 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total y monitoreo electrónico (tobillera) los primeros tres meses.
* N.W.I. (27 años): Condenado por un delito de receptación a 9 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba con servicios comunitarios.