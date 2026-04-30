Sociedad Cerro Largo | Policías | marihuana

Cosecha ilegal

Policía de Cerro Largo incautó más de 12 kg y 91 plantas de marihuana

Más de 12 kg de marihuana y 91 plantas de cannabis fueron incautadas por la Policía de Cerro Largo durante un operativo antidrogas en Río Branco.

Marihuana incautada en Cerro Largo.

Por Redacción Caras y Caretas

Tras una investigación iniciada para desarticular una organización dedicada al cultivo y comercialización de cannabis con destino internacional y local, se ejecutaron cinco allanamientos simultáneos en la ciudad de Río Branco (Cerro Largo), la Policía incautó más de 12 kg de cogollo de marihuana y 91 plantas.

También se decomisaron dos vehículos de origen brasileño, balanzas de precisión y dinero en diversas divisas.

El operativo contra el tráfico de sustancias estupefacientes, fue llevado a cabo por el Área de Investigaciones II, con el apoyo del Grupo de Reserva Táctica (GRT), la Seccional 3ra de la Jefatura de Policía de Cerro Largo y la participación de la Unidad K-9.

Cinco personas condenadas en Cerro Largo

Tras el pedido de Fiscalía, el Juzgado Letrado de 1er Turno de Río Branco, dispuso las siguientes sentencias judiciales:

* A.R.G.R. (29 años): Condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años y 6 meses de penitenciaría efectiva.

* E.A.P.A. (40 años): Condenado como autor de un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes a la pena de 2 años y 4 meses de penitenciaría efectiva.

* C.E.A.C. (40 años): Formalizado por la presunta comisión de un delito continuado de producción de sustancias estupefacientes a título oneroso en reiteración real con tenencia no para consumo. Se dispuso su prisión preventiva por 120 días.

* V.Y.S.O. (23 años): Condenada por un delito de encubrimiento agravado a 10 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total y monitoreo electrónico (tobillera) los primeros tres meses.

* N.W.I. (27 años): Condenado por un delito de receptación a 9 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba con servicios comunitarios.

