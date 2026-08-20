Rendición: cambio en las transferencias a la infancia propuesto por Cabildo generó sorpresa

En la conferencia, brindada por el propio Manini Ríos, se aseguró que se establecerían mecanismos para verificar que los niños y adolescentes reciban la alimentación adecuada, atención médica, odontológica y concurran a la escuela.

Los cambios

Sin embargo, en el texto sustitutivo —que se tratará el jueves en el pleno de Diputados— se propone que la asignación se acredite a través de cuentas de instituciones de intermediación financiera o de dinero electrónico y que ofrezcan este servicio en las condiciones establecidas en la ley 19.210.

Esta legislación, en el literal D del artículo 25, establece que las instituciones deben garantizar una red de puntos para extraer el dinero en todo el país.

Fuentes de la oposición aseguraron que desde la bancada del Frente Amplio darán los votos el jueves para que esto se apruebe y pase al Senado. Si fuera así, previendo que los legisladores del oficialismo en la Cámara alta den sus votos, implicaría que los beneficiarios de esta asignación puedan usarla sin condiciones.

Sobre lo último, sobre todo desde el Partido Nacional, han mostrado oposición porque entienden que es necesario proveer de un marco para que no se pueda comprar cualquier artículo.

Fuentes de la bancada cabildante señalaron que esta redacción está todavía sujeta a cambios y, sobre todo, de que se agregue una referencia explícita a una reglamentación posterior. "Todavía lo estamos trabajando, puede tener modificaciones; la idea es que vaya por tarjeta y se tenga el descuento del IVA" que hoy se tiene a través de la TUS, se indicó.

Por su parte, el diputado frentamplista Joaquín Garlo ratificó eso mismo. "Se le va a agregar una coma a esa propuesta, que va a decir: 'En los términos o en las condiciones que establezca la reglamentación".

Consultado sobre el específico cobro en efectivo, el legislador oficialista dijo que esa reglamentación se encargará de definir "el detalle" de cómo instrumentar el cobro por la tarjeta.

"Efectivo es plata en la mano, y el depósito en una cuenta, que luego esté vinculado a una tarjeta y que las determinaciones específicas de esa tarjeta estén reguladas después en la reglamentación, no es lo mismo que sea en efectivo; el cobro va a ser por tarjeta, tal y como se acordó, en el marco de la negociación entre Cabildo Abierto y el gobierno", remarcó.