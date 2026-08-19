Tucci rechazó que nueva estructura de conducción del INR genere concentración de poder

La propuesta establece una dirección colegiada, con un director general y un directorio encargado de participar en la definición de las políticas públicas del organismo. Para Tucci, esa modalidad constituye uno de los aspectos centrales de la reforma. "Yo creo que es importante que surja con los votos de todos los partidos políticos esta dirección colegiada, que va a tener un director general, pero que va a tener un directorio donde van a discutir cada una de las políticas públicas que allí se construyen", sostuvo.

Sin concentración de poder

El diputado rechazó las críticas de la oposición respecto a una eventual concentración de poder en la figura que estará al frente del INR. Consideró que esa interpretación tampoco se sostiene desde el punto de vista jurídico. "Cuando hablamos de una institución que es colegiada es porque cuenta con el concurso de varios directores que van a estar definiendo de manera conjunta las definiciones políticas que tome la institución", afirmó.

Tucci sostuvo que los integrantes del directorio "van a estar allí justamente para construir una política de reinserción que hasta el momento no viene siendo efectiva".

En ese sentido, vinculó la reforma institucional con la situación del sistema penitenciario uruguayo, que calificó como "realmente compleja". A su entender, la nueva estructura busca establecer las bases para modificar las políticas aplicadas hasta ahora. "Creemos que con esto sentamos la base para de alguna manera cambiar esa política", afirmó.

Ante la consulta sobre si la nueva estructura podría generar "concentración de poder", Tucci insistió en la necesidad de evaluar su funcionamiento a partir de la conformación colectiva del organismo. "Primero hay que tener confianza porque, insisto, todos los partidos políticos van a levantar la mano para que esta institución se cree. Y después hay que corregir cosas", señaló.

"Cuando empiece a funcionar se corregirán, como ha sucedido siempre en el Uruguay, en un Uruguay donde siempre existió el diálogo para corregir aquellas cosas que no funcionan", añadió.

Respecto a los recursos económicos, Tucci explicó que "es una desconcentración administrativa, que sigue dependiendo administrativamente de alguna manera ante el Parlamento Nacional del Ministerio del Interior, pero va a tener autonomía presupuestaria".

Consultado sobre la incorporación de 300 cargos policiales, cifra que la oposición ha contrapuesto con la promesa de campaña de crear 2.000 puestos, Tucci expresó: "Yo creo que los opositores de la Coalición Republicana han colocado el foco en la promesa de campaña de los 2.000 efectivos, cuando ellos, al 30 de marzo del año pasado, dejaron 2.011 vacantes en el Ministerio del Interio, siendo absolutamente ineficientes en el llenado de vacantes ejecutivas que el país necesitaba para poder patrullar las zonas más conflictivas del país".

"Yo creo que tienen que revisarse ellos antes de hablar del gobierno nacional", sentenció el diputado.

Homicidios y seguridad

Consultado por las cifras de homicidios correspondientes a julio, Tucci manifestó preocupación y reconoció que existe un problema específico con este delito, pese a que sostuvo que la mayoría de los delitos viene registrando una baja. "[Lo vemos] con mucha preocupación, por supuesto. El gobierno ha venido bajando la gran mayoría de los delitos. Hay un problema serio con los homicidios en el país", afirmó.

El diputado vinculó la situación con un contexto regional marcado por la violencia, la desigualdad, el crimen organizado y el narcotráfico. "Vivimos en el continente más violento del mundo y más desigual también. El Uruguay no es una isla y naturalmente que recoge los coletazos de la funcionalidad del crimen organizado y del narcotráfico", expresó.

A su entender, se trata de un fenómeno que no comenzó con la actual administración. "Y lo estamos viendo no desde el 1 de marzo del año pasado en Uruguay, lo estamos viendo hace veinticinco, treinta años, por lo menos desde el ingreso de la pasta base al Uruguay", sostuvo.

El diputado sostuvo que la evolución de los homicidios no puede modificarse de manera inmediata, pero aseguró que "hay un compromiso del gobierno en encaminar este tema". "Nos duele cada uno de los muertos, cada una de las víctimas de violencia que tiene el Uruguay y cada una de las víctimas del delito", expresó.