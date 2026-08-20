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Política

La Amplia

Sector de Cosse alcanza las firmas necesarias para ingresar al Frente Amplio

La Amplia, el grupo de la vicepresidenta, aspira a participar en las elecciones internas del Frente Amplio.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

La vicepresidenta Carolina Cosse.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La Amplia, el sector liderado por la vicepresidenta Carolina Cosse, ya reunió las firmas requeridas para que el Plenario del Frente Amplio (FA) vote su inclusión en la orgánica de la fuerza política.

El espacio liderado por la vicepresidenta ya superó las 4.800 rúbricas, y ahora se encuentra engrosando la cifra para tener un "colchón" que le permita llegar con tranquilidad a las instancias de revisión.

Para ingresar al Frente Amplio y constituirse en un sector nacional, la agrupación debe conseguir una cantidad de firmas equivalente al 3% de los adherentes de la fuerza política en cinco departamentos que en conjunto superen el 70% de la población del país, en nueve departamentos incluido La Amplia aspira a competir directamente en las elecciones internas del Frente Amplio.

En la anterior contienda, el sector compitió en la campaña interna, pero mediante una alianza con el Partido Comunista, y llegó a conseguir representación en la Mesa Política Nacional. Pero en los hechos, el grupo no integra formalmente la coalición de izquierda y por lo tanto tiene una incidencia muy limitada en sus organismos internos..

El sector todavía no definió si competirá directamente y de forma solitaria en las elecciones, o si hará una alianza política con otros grupos de la izquierda.

Presentan las firmas en setiembre

La aspiración de La Amplia es presentar las firmas en setiembre. Podrá hacerlo en el próximo plenario que llevará a cabo el Frente Amplio ese mes, o después, ya que tiene plazo hasta el 20 de setiembre.

La Amplia es el único sector con representación en el Senado que aún no ha ingresado formalmente al Frente Amplio. Si logra la obtención de las firmas, solo restará que el Plenario del Frente apruebe formalmente su ingreso. Una vez presentados los respaldos, el estudio del Frente Amplio marca que el ingreso deberá ser aprobado por cuatro quintos del Plenario Nacional, sin que exista un décimo de votos en contra.

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