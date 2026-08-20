Sector de Cosse alcanza las firmas necesarias para ingresar al Frente Amplio

En la anterior contienda, el sector compitió en la campaña interna, pero mediante una alianza con el Partido Comunista, y llegó a conseguir representación en la Mesa Política Nacional. Pero en los hechos, el grupo no integra formalmente la coalición de izquierda y por lo tanto tiene una incidencia muy limitada en sus organismos internos..

El sector todavía no definió si competirá directamente y de forma solitaria en las elecciones, o si hará una alianza política con otros grupos de la izquierda.

Presentan las firmas en setiembre

La aspiración de La Amplia es presentar las firmas en setiembre. Podrá hacerlo en el próximo plenario que llevará a cabo el Frente Amplio ese mes, o después, ya que tiene plazo hasta el 20 de setiembre.

La Amplia es el único sector con representación en el Senado que aún no ha ingresado formalmente al Frente Amplio. Si logra la obtención de las firmas, solo restará que el Plenario del Frente apruebe formalmente su ingreso. Una vez presentados los respaldos, el estudio del Frente Amplio marca que el ingreso deberá ser aprobado por cuatro quintos del Plenario Nacional, sin que exista un décimo de votos en contra.