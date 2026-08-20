Directora de Trabajo dijo que nadie pidió esencialidad y Orsi anunció que la solución está cerca

"Ese concepto nunca ha estado sobre la mesa, siempre nos seguimos centrando en los 36 o 28 puntos que están (en la plataforma de los trabajadores)", dijo la jerarca, quien agregó que la negociación está cada vez más próxima a llegar a un acuerdo.

Incluso especuló con que las negociaciones podrían concluir "cerca del fin de semana" o, quizás, el próximo lunes, porque las dos partes están mostrando disposición.

Sin embargo, un rato después, el secretario de la presidencia Jorge Díaz dijo a La Mañana de La Diaria que "la esencialidad está encima de la mesa".

"La esencialidad está encima de la mesa, esto de que se aleja o se acerca, son como visiones que, de alguna manera, parecen decir: 'Bueno, lo estábamos analizando o lo dejábamos de analizar'. No, (la esencialidad) está arriba de la mesa", respondió el prosecretario de la Presidencia.

Y agregó que el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, había sido "muy claro el otro día", cuando dijo que si se tenía que recurrir al decreto de esencialidad, el Poder Ejecutivo lo haría.

La visión de Orsi

En paralelo, el presidente Yamandú Orsi también se refirió al tema en una rueda de prensa. Allí, el mandatario dijo que las "herramientas institucionales que existen, existen" y consideró una "obviedad" decir que "cuando se tienen que usar, hay que usarlas". De todas formas, aclaró que la solución estaba más cerca.

Algunas gremiales empresariales han pedido al Poder Ejecutivo que decrete la esencialidad, un tema que ha estado en debate a lo largo del conflicto que mantienen las partes, en el marco de la negociación por un nuevo convenio colectivo.

Barrios, por otra parte, indicó que la empresa TCP —cuya concesión mayoritaria la tiene la belga Katoen Natie y en 20% el Estado uruguayo— "nunca" pidió decretar la esencialidad, al menos en el marco de la mesa de negociación del Ministerio de Trabajo.

La jerarca agregó que, al momento, los puntos más álgidos de la negociación refieren a los jornales mínimos que el sindicato busca tener garantizados y a la guardia gremial.