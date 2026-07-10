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Política Kechichian | Rendición de Cuentas | oposición

Vergonzoso

Kechichian fulminó a la Coalición por la Rendición de Cuentas: "Incoherencia total"

Liliam Kechichian cuestionó a la Coalición Republicana por rechazar la Rendición de Cuentas y aseguró que incurre en una "incoherencia total".

Senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian.

Senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
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A través de sus redes sociales, la legisladora cuestionó que la Coalición realizara una conferencia de prensa apenas en el segundo día de un debate parlamentario que se extenderá durante 45 jornadas para adelantar que rechazará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

"La coalición hace conf. de prensa para anunciar en el 2º día de 45 de discusión que no votará la RC. Con la misma soltura dicen que en particular votarían algún tema. ¿En qué quedamos? Si no se vota en general no hay votación particular. Incoherencia total", escribió Kechichian.

La crítica apunta a que, según el reglamento parlamentario, si un proyecto es rechazado en su votación general no se pasa al análisis de sus artículos, por lo que la intención expresada por dirigentes de la Coalición de respaldar algunos puntos específicos sería, a juicio de la senadora, contradictoria.

La actitud de la oposición es irresponsable

La polémica surgió luego de que diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaran este jueves que no acompañarán la Rendición de Cuentas, iniciativa que contempla un incremento del gasto público de unos US$ 31 millones para 2027, destinado principalmente a políticas de combate a la pobreza infantil, seguridad y atención a personas en situación de calle.

Desde el Frente Amplio sostuvieron además que la decisión de la oposición busca trasladar la responsabilidad política hacia otros sectores con representación parlamentaria. Según la fuerza oficialista, la Coalición pretende que sean otras bancadas las que aseguren los votos necesarios para aprobar el proyecto.

En ese sentido, el FA afirmó que la oposición "actúa en forma irresponsable" y aseguró que continuará negociando para alcanzar las mayorías requeridas. "Que quede claro que la actitud que asumió hoy la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente", señalaron desde la bancada oficialista.

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