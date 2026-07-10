Kechichian fulminó a la Coalición por la Rendición de Cuentas: "Incoherencia total"

La crítica apunta a que, según el reglamento parlamentario, si un proyecto es rechazado en su votación general no se pasa al análisis de sus artículos, por lo que la intención expresada por dirigentes de la Coalición de respaldar algunos puntos específicos sería, a juicio de la senadora, contradictoria.

La coalición hace conf de prensa para anunciar en el 2o día de 45 de discusión que no votará la RC. Con la misma soltura dicen que en particular votarían algún temas.

En que quedamos? si no se vota en general no hay votación particular.

Incoherencia total. — Liliam Kechichian. (@likechichian) July 9, 2026

La actitud de la oposición es irresponsable

La polémica surgió luego de que diputados y senadores de la Coalición Republicana anunciaran este jueves que no acompañarán la Rendición de Cuentas, iniciativa que contempla un incremento del gasto público de unos US$ 31 millones para 2027, destinado principalmente a políticas de combate a la pobreza infantil, seguridad y atención a personas en situación de calle.

Desde el Frente Amplio sostuvieron además que la decisión de la oposición busca trasladar la responsabilidad política hacia otros sectores con representación parlamentaria. Según la fuerza oficialista, la Coalición pretende que sean otras bancadas las que aseguren los votos necesarios para aprobar el proyecto.

En ese sentido, el FA afirmó que la oposición "actúa en forma irresponsable" y aseguró que continuará negociando para alcanzar las mayorías requeridas. "Que quede claro que la actitud que asumió hoy la coalición no es un palo en la rueda del gobierno, es un palo en la vida de la gente", señalaron desde la bancada oficialista.