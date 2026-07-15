Los tres feriados de julio: conocé el mapa de pagos dobles y asuetos sectoriales para este mes

La fecha recuerda el 18 de julio de 1830, día en que se juró la primera Carta Magna de la República, dando origen a la organización de Uruguay como un Estado soberano e independiente. Como es de estilo y según lo establece la ley, este feriado forma parte de las pocas fechas patrias que no se trasladan, por lo que su conmemoración se mantendrá fija este sábado, jornada en la que el Poder Ejecutivo encabezará el acto oficial correspondiente.