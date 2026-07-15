Este sábado 18 de julio, Uruguay conmemorará un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, uno de los hitos patrios más importantes del calendario nacional. Al tratarse de un feriado de carácter nacional, pago y no laborable, la normativa laboral vigente prevé disposiciones obligatorias tanto para quienes descansen como para aquellos que deban cumplir funciones en dicha jornada.
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Los tres feriados de julio: conocé el mapa de pagos dobles y asuetos sectoriales para este mes
Claves para el cobro doble del feriado del 18 de julio y los detalles de los asuetos para el sector químico y portuario de este mes.