Ripoll contó su versión sobre la denuncia penal que la involucra

En campaña

La dirigente también manifestó que su hermana ha sido víctima de agresiones por parte de la familia denunciante y que los problemas vecinales no son recientes, sino que tienen antecedentes de largo tiempo. "Mi hermana sufrió agresiones que denunció. A partir de ahí, se han suscitado distintos inconvenientes y lamentablemente tiene que vivir estos episodios de violencia teniendo un niño de seis años de edad. Tiene que ver con ella, no conmigo. Pero obviamente no soy ajena a la situación porque se trata de mi hermana y mi sobrino”.