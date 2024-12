Ripoll: "Los trapitos sucios se lavan en casa"

Ripoll y la autocrítica

“Creo que tenemos que elevar la mira. La autocrítica, primero que nada. Los trapitos sucios se lavan en casa. Hoy tenemos por delante una elección fundamental. El período electoral no terminó. Obviamente que era importante y trascendente tener un nuevo gobierno liderado por el PN. No se dio. Y no fue porque no lo hicimos todo, sino porque la gente decidió, y habrá que después ir a hablar con la gente en cada rincón del país para ver por qué decidió lo que decidió y para ver por qué quizá no entendió lo que proponíamos, pero eso para después de mayo”, planteó Ripoll.

Sostuvo también que “vamos a ser los garantes de la exigencia cotidiana, de que cada cosa que prometieron, cada cosa que dijeron que iban a hacer, vamos a ser nosotros los que vamos a hacer que lo cumplan en el Parlamento y en cada organismo”.