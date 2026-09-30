Rodrigo Arim: «Uruguay debe construir políticas específicas para impulsar la productividad»

Arim expuso que en Uruguay la disparidad de productividad entre microempresas y grandes firmas es sustancialmente mayor que la media global, lo que determina la forma y el propósito con el que se adopta la inteligencia artificial (IA). «Uruguay concentra el 14% de las visitas mundiales a la IA, pero solo recibe el 1,1% del total de inversiones mundiales vinculadas a esa herramienta», informó el jerarca, quien enfatizó la necesidad de optimizar el monitoreo de habilidades laborales, incentivar las decisiones de inversión empresarial e impulsar la coordinación interagencial a través de iniciativas como el recientemente inaugurado Centro Vidart de IA.