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Política Arim | productividad |

Rodrigo Arim: «Uruguay debe construir políticas específicas para impulsar la productividad»

El titular de la OPP remarcó la urgencia de coordinar la política pública con las decisiones empresariales para no quedar rezagados.

Rodrigo Arim, director de la OPP.

Rodrigo Arim, director de la OPP.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

Durante la apertura de la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE sobre Innovación Inclusiva y la Revolución de la Inteligencia Artificial, celebrada en Montevideo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, remarcó que Uruguay debe articular políticas públicas específicas que permitan traducir el acceso a la tecnología en incrementos concretos de productividad y competitividad.

Arim expuso que en Uruguay la disparidad de productividad entre microempresas y grandes firmas es sustancialmente mayor que la media global, lo que determina la forma y el propósito con el que se adopta la inteligencia artificial (IA). «Uruguay concentra el 14% de las visitas mundiales a la IA, pero solo recibe el 1,1% del total de inversiones mundiales vinculadas a esa herramienta», informó el jerarca, quien enfatizó la necesidad de optimizar el monitoreo de habilidades laborales, incentivar las decisiones de inversión empresarial e impulsar la coordinación interagencial a través de iniciativas como el recientemente inaugurado Centro Vidart de IA.

Diagnóstico de innovación y pilares de acción estratégica

Por su parte, el titular de Uruguay Innova, Bruno Gilli, sostuvo que el país debe «pasar del diagnóstico a la acción» para incrementar la capacidad de atracción de inversiones. Señaló que mientras Uruguay se ubica en el puesto 55 a nivel global en recursos para ciencia, investigación e innovación, cae al lugar 75 en materia de impacto, escalabilidad empresarial y venta de productos sofisticados. Para revertir esta brecha, propuso tres ejes:

  • Alineación de incentivos: Conectar la investigación académica con la inversión del sector privado.

  • Plataformas de cocreación: Evolucionar desde políticas de transferencia estáticas hacia esquemas participativos.

  • Regulación proinnovación: Diseñar marcos normativos que faciliten el desarrollo de nuevos negocios.

Herramientas de adopción digital para las mipymes

A su turno, el director de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Juan Ignacio Dorrego, recordó que las mipymes representan cerca del 70% del empleo privado en el país, pero enfrentan brechas de productividad de hasta cuatro veces respecto a las grandes empresas, y de entre 9 y 30 veces según el sector de actividad.

Para acelerar la integración de la IA en el entramado productivo, ANDE promueve la toma de decisiones basada en datos, la expansión del programa Kits Digitales (coorganizado con el BID), el uso del instrumento Voucher de Modo Digital y la implementación de programas intensivos de cuatro semanas orientados a incorporar soluciones predefinidas de IA en el modelo de negocios de las pequeñas empresas.

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