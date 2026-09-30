Durante la apertura de la 11.ª Cumbre Ministerial del Programa Regional para América Latina y el Caribe de la OCDE sobre Innovación Inclusiva y la Revolución de la Inteligencia Artificial, celebrada en Montevideo, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, remarcó que Uruguay debe articular políticas públicas específicas que permitan traducir el acceso a la tecnología en incrementos concretos de productividad y competitividad.
Rodrigo Arim: «Uruguay debe construir políticas específicas para impulsar la productividad»
El titular de la OPP remarcó la urgencia de coordinar la política pública con las decisiones empresariales para no quedar rezagados.