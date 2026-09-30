Jutep archivó denuncia contra el director de la OPP, Rodrigo Arim

La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dispuso el archivo de la denuncia que se había presentado contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, vinculada a las obras en su casa de veraneo en el balneario Solís. La decisión se adoptó el 27 de agosto; votaron a favor del archivo la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, mientras que el vocal, Luis Calabria, se abstuvo.