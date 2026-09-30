La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dispuso el archivo de la denuncia que se había presentado contra el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, vinculada a las obras en su casa de veraneo en el balneario Solís. La decisión se adoptó el 27 de agosto; votaron a favor del archivo la presidenta del organismo, Ana Ferraris, y el vicepresidente, Alfredo Asti, mientras que el vocal, Luis Calabria, se abstuvo.
Caso cerrado
Jutep archivó denuncia contra el director de la OPP, Rodrigo Arim
La resolución fue aprobada por mayoría con los votos de la presidenta y del vicepresidente; el vocal se abstuvo.