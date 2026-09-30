Negro dijo que la Policía "tiene absolutamente tomadas todas las zonas del territorio"

Y continuó: "La Policía uruguaya ingresa a absolutamente todos los territorios de la capital, de la zona metropolitana y cualquier rincón del país".

Conclusiones a fin de año

"Sabemos que hubo un aumento en el primer semestre, es un dato de la realidad, un aumento que superó levemente el 6% y sobre ese tema del aumento del 6% es que estamos ocupándonos de la temática. También preocupándonos, porque los aumentos en la cifra de la violencia nos preocupan y también nos ocupan en tomar las medidas que corresponde, que en el caso de estas acciones, son básicamente los cambios a nivel institucional, el aumento de patrullaje, son la ley de Rendición de Cuentas que nos prioriza a la seguridad como uno de los campos a volcar los dineros públicos y permite así la adquisición de nuevas tecnologías, la creación de vacantes, la adquisición de móviles policiales", sostuvo el ministro.

Tras esas medidas, se volverá a medir cuando culmine el año y "ahí sí sacar conclusiones en un período que permita sacar conclusiones y no hacerlo antojadizamente en períodos cortos. Por ejemplo, en el mes de setiembre, los homicidios bajaron casi un 30%, esto no permite sacar conclusiones, sino que hay que esperar un ciclo de tiempo que permita evaluar".

El ministro se refirió también a un decreto que aumentará las penas para casos de tráfico y porte de armas.

"También hay que tener en cuenta de que en la Rendición de Cuentas se sancionaron normas que suben las penalidades respecto de algunas situaciones de porte y tráfico de armas en forma irregular ilegal, para hacer posible que la Justicia cuando actúa imponga penas que priven de libertad a aquellas personas que, por ejemplo, portan armas en un automóvil con un cargador para 50 municiones y está modificada para ser una metralleta", detalló.

Respecto a las armas de aire comprimido, dijo que ya están reguladas por la ley y que "la reglamentación tiene que afinar algunas cuestiones" debido a que "tienen una variedad que las distingue algunas de otras en forma importante".