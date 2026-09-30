Identifican a hinchas de Cerro y pueden pertenecer a "organización criminal"

No hay personas detenidas

Por el hecho todavía no hay ningún detenido casi dos meses después de lo sucedido. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la terminal del Cerro. Allí, unas 50 personas identificadas con vestimenta del club Cerro se subieron a un ómnibus de la línea 306 y amenazaron al conductor para que los llevara hasta el intercambiador Belloni (unos 13 kilómetros de distancia).

"No había ningún policía esperándome en el intercambiador", dijo Carlos, el chofer del ómnibus de UCOT. El conductor agregó que uno de los hinchas iba atrás suyo apuntándolo y otro que circulaba en moto por delante "en determinados semáforos" le mostraba el revólver.

"Cuando suben me dicen, 'mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás tuyo con un arma. La moto adelante también va armado. Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís' ", relató.

En el ómnibus iban siete pasajeros cuando subieron los hinchas de Cerro. "Bajaron en sus respectivas paradas. El último pasajero bajó en Luis Alberto Herrera y Reyes. De ahí en adelante no subió más nadie y quedó todo parcialidad de Cerro arriba. Iban tomando alcohol, fumando marihuana y otras sustancias; la cuestión ahí era conmigo, no con los pasajeros", indicó.

Tras eso, se inició una investigación a cargo de la fiscal Lucía Nogueira.