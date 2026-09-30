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Sociedad

Ómnibus secuestrado

Identifican a hinchas de Cerro y pueden pertenecer a "organización criminal"

Carlos Negro informó que se han identificado a algunas personas involucradas en el secuestro al ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro.

Identificaron a los hinchas de Cerro que secuestraron el ómnibus de UCOT.

Identificaron a los hinchas de Cerro que secuestraron el ómnibus de UCOT.
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El Ministro del Interior, Carlos Negro, informó que se han identificado a algunas personas involucradas en el secuestro al ómnibus de UCOT por parte de hinchas de Cerro el 9 de agosto. Ese día los parciales que subieron a la unidad amenazaron al chofer para que los llevara al Intercambiador Belloni para poder asistir al partido con Danubio.

"Involucra a determinadas personas que pueden integrar alguna organización criminal y eso es conveniente que se mantenga en reserva", dijo Negro en rueda de prensa tras comparecer ante una comisión parlamentaria.

"La investigación ya ha dado los resultados de identificar a algunas personas que han participado. Prácticamente ha establecido cuáles fueron los hechos en su contexto histórico, tal como sucedieron. Más allá de versiones, hoy podemos afirmar que sabemos prácticamente cuáles fueron los hechos. También sabemos que algún delito se puede haber cometido y también sabemos que hay personas que están identificadas", aseveró.

No hay personas detenidas

Por el hecho todavía no hay ningún detenido casi dos meses después de lo sucedido. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la terminal del Cerro. Allí, unas 50 personas identificadas con vestimenta del club Cerro se subieron a un ómnibus de la línea 306 y amenazaron al conductor para que los llevara hasta el intercambiador Belloni (unos 13 kilómetros de distancia).

"No había ningún policía esperándome en el intercambiador", dijo Carlos, el chofer del ómnibus de UCOT. El conductor agregó que uno de los hinchas iba atrás suyo apuntándolo y otro que circulaba en moto por delante "en determinados semáforos" le mostraba el revólver.

"Cuando suben me dicen, 'mirá que vamos a ir escoltados por dos motos adelante, unos tres autos atrás. No sube nadie. Va mi compañero atrás tuyo con un arma. La moto adelante también va armado. Vamos a cruzar los semáforos en rojo, los muchachos te cortan el tránsito y vos seguís' ", relató.

En el ómnibus iban siete pasajeros cuando subieron los hinchas de Cerro. "Bajaron en sus respectivas paradas. El último pasajero bajó en Luis Alberto Herrera y Reyes. De ahí en adelante no subió más nadie y quedó todo parcialidad de Cerro arriba. Iban tomando alcohol, fumando marihuana y otras sustancias; la cuestión ahí era conmigo, no con los pasajeros", indicó.

Tras eso, se inició una investigación a cargo de la fiscal Lucía Nogueira.

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