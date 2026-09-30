Edil Gonzalo Gómez sacude la interna blanca: de "lamentable" a "bochornoso"

El senador del PN Javier García afirmó en rueda de prensa que el PN “no oculta” la “extremada gravedad” del hecho y señaló que el “desconocimiento” de la actividad delictiva del asesor por parte del edil “no exonera” de que se tomen “decisiones”. “Esperemos la decisión de la Comisión de Ética”, resaltó.

Por su parte, en entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12, el senador nacionalista Sergio Botana comentó que le “resultó extraño” que Leiva “no tuviera tareas asignadas”. Esto, sostuvo, “es inaceptable”.

El exintendente de Cerro Largo consideró que la resolución de la Comisión de Asuntos Políticos emitida el domingo “es bastante dura”, por lo que “hay una buena orientación” de cara a lo que definirá la Comisión de Ética con respecto a Gómez. “Los partidos no están libres de estas situaciones, lo importante es cuál es la actitud frente a estas situaciones”, afirmó Botana.

Conferencia "lamentable"

“La conferencia fue lamentable, toda la situación es bochornosa”, dijo el senador del PN Sebastián da Silva. En declaraciones a La Diaria aseguró: “Venimos de situaciones en donde Luis Calabria, por ir a tomarse la presión al Hospital Policial, dejó el tercer cargo de jerarquía del Ministerio del Interior. Esa es la vara”, señaló, en referencia a la renuncia, en agosto de 2022, del actual director por la oposición en la Junta de Transparencia y Ética Pública.

“La gente tiene que trabajar, esa es la norma”, remarcó Da Silva. “No voy a opinar por la Comisión de Ética del partido, pero conociendo quiénes son sus integrantes, el término lamentable va a ser bastante suave” en comparación con lo que se dictaminará, aventuró. “Ahora hay que dejar que la Comisión de Ética diga lo que dice cualquier uruguayo que en este momento está trabajando y deslomándose para llevar un plato de guiso a la casa”, agregó.

Da Silva, en tanto, consideró que la falta de un sueldo para los ediles “no justifica” que se generen esquemas donde hay personas contratadas sin tareas. “Esto no tiene justificación en un país en donde la gente se desloma para ganar 30.000 pesos”, recalcó el senador nacionalista. “Ir a una conferencia de prensa y decir lo que dijo es vivir en una realidad que desconozco”, añadió.