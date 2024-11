Salle dijo que “uno de ellos, -de apellido- Coldberg” escribe: “a este hay que atenderlo rápido”.

El integrante de Identidad Soberana dijo que no denunciará la situación debido a que “El verbo atender en sí no implica un verbo relativo a una agresión física o psíquica, motivo por el cual ese concepto no implica una amenaza, está muy bien pensado. Se fijaron en la tipología penal, no encuadra dentro de la amenaza, pero a buen entendedor, pocas palabras…”.

Para Salle se trata de una “intimidación muy fuerte, sobre todo teniendo en cuenta de dónde proviene” señaló.