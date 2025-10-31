Se realizó en Uruguay el primer Foro de Innovación, Apertura y Desarrollo Compartido.

El foro concluyó con un panel de intercambio y análisis, integrado por el economista Daniel Barrios y el exembajador uruguayo en China, Fernando Lugris,y cerró con un audiovisual que expuso los avances más significativos del gigante asiático.

WhatsApp Image 2025-10-30 at 7.00.40 PM (2) Foto: Meri Parrado

Image_20251030162921_97_17

Yazhong: "Queremos algo más"

En su intervención, el embajador Huang Yazhong subrayó que el propósito del evento era doble: "promover aún más los conocimientos recíprocos" y fortalecer las relaciones bilaterales, de las cuales él mismo ha sido testigo de su "gran desarrollo". El diplomático destacó que, si bien China ostenta el título de principal socio comercial de Uruguay por 14 años consecutivos, el vínculo trasciende lo económico.

El embajador enfatizó que la base de la asociación es más sólida que la mera conveniencia y manifestó sus expectativas en que el foro sirviera para profundizar los conocimientos sobre China y fomentar las cooperaciones. "Nuestras relaciones no están basadas simplemente intereses compartidos, sino también conocimientos recíprocos y confianzas, amistades más profundas entre ambos pueblos", afirmó.

Yazhong también hizo hincapié en la planificación quinquenal como un pilar de la gobernanza china, detallando los grandes avances logrados durante el XIV Programa de Desarrollo. Informó que la economía china ha mantenido un crecimiento "muy rápido y estable", estimando que el Producto Interno Bruto (PIB) superará este año los 140 billones de yuanes. Resaltó que esta expansión se ha traducido en logros sociales, como la construcción del sistema de educación, seguridad social y sanidad con la mayor cobertura del mundo.

De cara al futuro, el embajador delineó los objetivos del nuevo Programa de Desarrollo, centrado en impulsar un crecimiento de "alta calidad" y promover la economía real para convertir a China en una potencia en manufactura y telecomunicaciones. El objetivo final de esta concentración en el desarrollo económico global es evidente: "Para atraer mayor dinamía para el desarrollo económico global", aseveró.

Actualmente, el eje central de la modernización china, aseguró el diplomático, es la población. En tal sentido, adelantó que el plan de desarrollo venidero se concentrará en elevar el nivel de vida del pueblo. "La meta iniciativa de desarrollo de la modernización China está concentrada para satisfacer el deseo de nuestro pueblo para una vida mejor", puntualizó, mencionando la mejora de los sistemas de jubilación, sanidad y la distribución de ingresos. Además, la agenda incluye la construcción de una "China linda", mediante el desarrollo verde y el uso de energías limpias para cumplir los compromisos de eliminación carbónica.

Finalmente, el embajador se refirió a la situación internacional, reconociendo que el mundo enfrenta desafíos serios como el "unilateralismo, opresionismo, hegemonismo y políticas de fuerza". Ante esto, aseguró que China continuará promoviendo activamente el multilateralismo y la globalización económica, impulsando las iniciativas de su presidente, Xi Jinping, sobre desarrollo, seguridad y civilización global.

Sobre el final de su exposición, destacó la naturaleza ejemplar del vínculo entre China y Uruguay, calificandolo como "países hermanos". "Hoy día, las relaciones bilaterales entre nuestros países son un modelo de consistencia amistosa entre diferentes ideologías. Una cooperación económica entre diferentes tamaños de países y un modelo de intercambio cultural entre diferentes civilizaciones. Y últimamente, las conciencias políticas entre ambas naciones se profundizan y las cooperaciones económicas han dado resultados muy positivos", añadió.

El diplomático se despidió expresando el deseo de trabajar junto al gobierno uruguayo y las entidades privadas para aprovechar las oportunidades mutuas y profundizar los intercambios y cooperaciones en beneficio de ambos pueblos.

Respeto, cooperación y visión estratégica

Por su parte, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, destacó la instancia de diálogo como una instancia clave para reflexionar que "nos invita a reflexionar sobre los caminos que unen a nuestros pueblos más allá de de la geografía, la cultura y la historia". Para ella, los lazos entre Uruguay y China, con casi cuatro décadas de historia diplomática, están "caracterizadas por el respeto mutuo, la cooperación y una visión estratégica del futuro."

La titular de Defensa hizo hincapié en la integralidad del vínculo, que abarca múltiples dimensiones más allá de lo comercial, incluyendo el intercambio político, académico, tecnológico, cultural y, de manera crucial, áreas vinculadas a la defensa, la seguridad internacional y la paz.

En un contexto global que calificó como "cada vez más desafiante", Lazo valoró "profundamente" el compromiso de la República Popular China "con el multilateralismo, con la búsqueda de soluciones pacíficas a los desafíos comunes".

Al desglosar los conceptos que enmarcaron la actividad, la ministra se detuvo en la innovación, reconociendo el liderazgo de China en ciencia y tecnología, pero también resaltando el aporte de Uruguay desde su tradición de estabilidad institucional y la formación de talento humano. Subrayó que la innovación ocupa un lugar central en la Defensa Nacional, tanto en la incorporación de nuevas capacidades como en la concepción moderna de su rol.

En este sentido, la ministra delineó un papel activo de las Fuerzas Armadas en el progreso nacional: "Porque la Defensa Nacional debe ser, además de garante de la soberanía, un actor que contribuya activamente al desarrollo del país y al bienestar de su gente."

Asimismo, definió la apertura no solo como una disposición al intercambio, sino como "una actitud de confianza, de construcción conjunta" que define la política exterior y de defensa de Uruguay.

La jerarca hizo referencia a su reciente participación en el Foro de Seguridad y Defensa de Xianjiang en Beijing, donde mantuvo reuniones bilaterales con su par chino y pudo confirmar el valor y el compromiso compartido por la paz. Destacó el importante aporte de ambas naciones en el marco de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de las Naciones Unidas, un ámbito que las coloca "en un lugar de referencia mundial".

Al finalizar su desertación, Lazo valoró el concepto de "oportunidad compartida", ya que "el futuro no se construye de manera aislada". "Estamos convencidos que la amistad entre nuestros pueblos seguirá creciendo guiada por el respeto, la confianza, la voluntad compartida de construir en definitiva un mundo más seguro, más próspero y más solidario".

WhatsApp Image 2025-10-30 at 7.00.39 PM Foto: Meri Parrado

Cámara de Comercio Uruguay-China: cuatro décadas de cooperación

El panorama comercial fue abordado por el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China, Nicolás Potrie, quien celebró la historia de la institución, que el próximo año cumplirá 40 años, dos antes del establecimiento de las relaciones diplomáticas formales entre ambos países en 1988. Potrie destacó que esta longevidad se debe a un grupo de empresarios que vieron en China un "aliado estratégico" hace cuatro décadas.

La misión fundamental de la Cámara, según Potrie, es fomentar el comercio bilateral y profundizar los lazos, actuando como un puente institucional para las empresas que buscan iniciar o consolidar negocios con el gigante asiático. Subrayó la colaboración estrecha con la Embajada China en Uruguay, el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) —calificado como "ese buque insignia de China"— y la red de consulados uruguayos en el país asiático.

Potrie hizo énfasis en la importancia del apoyo institucional para navegar las complejidades del comercio internacional. La Cámara ofrece cursos, seminarios y acompañamiento para las misiones comerciales, ayudando a las empresas uruguayas a enfrentarse a ferias como la de Cantón o a verificar la legitimidad de sus contrapartes. "Muchas veces el apoyo de los gobiernos es muy bueno para las empresas privadas y nuestra Cámara lo que trata justamente es de ayudar a los empresarios, tanto importadores como exportadores, a poder completar sus negocios," señaló.

En cuanto a los datos económicos, Potrie citó las cifras del año pasado, que alcanzaron los 3.000 millones de dólares en exportaciones uruguayas, con rubros principales como carne, celulosa, soja, lácteos y lana. Las importaciones incluyen maquinaria, productos mecánicos y vehículos.

El presidente de la Cámara celebró el crecimiento interanual de las exportaciones e importaciones (cercano al 10% y 8% respectivamente) y recordó que el ascenso en la calidad de la relación, desde el establecimiento de la Asociación Estratégica Integral hasta la membresía de Uruguay en la iniciativa de la Franja y la Ruta, contribuye a aumentar el grado de cooperación y amistad.