Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la agresión de EEUU contra Venezuela

Ante el vacío de poder, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha dictaminado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia Encargada de la República, conforme al hilo constitucional.

Respuesta de Caracas y la Comunidad Internacional

En su primer mensaje oficial tras los eventos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional bajo las siguientes premisas:

Soberanía: Reiteró el principio de no injerencia en asuntos internos.

Diplomacia: Expresó la disposición de Venezuela para trabajar en una agenda de cooperación con Washington, siempre bajo el marco de la legalidad internacional.

Paz: Subrayó que la prioridad absoluta es mantener la convivencia comunitaria y la estabilidad regional.

Por su parte, potencias como Rusia han exigido la liberación inmediata de Maduro, denunciando que se está violando el derecho de Venezuela a decidir su propio destino. La tensión se ha extendido al resto del continente tras las recientes advertencias de la administración estadounidense, que ha sugerido posibles acciones similares contra Cuba, México y Colombia.