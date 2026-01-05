Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política ONU | Venezuela | EEUU

ataque militar y secuestro

Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la agresión de EEUU contra Venezuela

Naciones Unidas evalúa las repercusiones globales del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la ofensiva lanzada sobre Caracas, mientras la región se mantiene en alerta máxima.

Consejo de Seguridad de la ONU.

Consejo de Seguridad de la ONU.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se reúne de emergencia este lunes para abordar la crisis sin precedentes en Sudamérica, tras la incursión militar masiva de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.

La reunión, que cuenta con la participación de representantes de Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, México y otras naciones latinoamericanas, busca establecer una posición internacional ante lo que Caracas ha calificado como una "gravísima agresión militar" destinada al control de los recursos estratégicos del país.

Cronología de la crisis creada en Venezuela

El pasado sábado 3 de enero, fuerzas estadounidenses iniciaron una operación a gran escala que afectó directamente a la capital, Caracas, y a los estados estratégicos de Miranda, Aragua y La Guaira. La incursión culminó con el traslado forzoso del mandatario venezolano fuera del territorio nacional, un acto que ha generado una ola de rechazo global.

Ante el vacío de poder, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ha dictaminado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia Encargada de la República, conforme al hilo constitucional.

Respuesta de Caracas y la Comunidad Internacional

En su primer mensaje oficial tras los eventos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a la comunidad internacional bajo las siguientes premisas:

  • Soberanía: Reiteró el principio de no injerencia en asuntos internos.

  • Diplomacia: Expresó la disposición de Venezuela para trabajar en una agenda de cooperación con Washington, siempre bajo el marco de la legalidad internacional.

  • Paz: Subrayó que la prioridad absoluta es mantener la convivencia comunitaria y la estabilidad regional.

Por su parte, potencias como Rusia han exigido la liberación inmediata de Maduro, denunciando que se está violando el derecho de Venezuela a decidir su propio destino. La tensión se ha extendido al resto del continente tras las recientes advertencias de la administración estadounidense, que ha sugerido posibles acciones similares contra Cuba, México y Colombia.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar