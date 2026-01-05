El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) se reúne de emergencia este lunes para abordar la crisis sin precedentes en Sudamérica, tras la incursión militar masiva de Estados Unidos en territorio venezolano y la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores.
ataque militar y secuestro
Se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para analizar la agresión de EEUU contra Venezuela
Naciones Unidas evalúa las repercusiones globales del secuestro del presidente Nicolás Maduro y la ofensiva lanzada sobre Caracas, mientras la región se mantiene en alerta máxima.