Sebastián Da Silva aseguró que tiene una "relación profusa" con la comunidad gay

El enfrentamiento ocurrió luego de que Viera relacionara a Da Silva con la estafa de Conexión Ganadera. Ante esto, el senador blanco ingresó al recinto para increpar al diputado frenteamplista fuera de micrófono. Aunque en su momento ofreció disculpas tanto públicas como privadas, Da Silva reconoció en una entrevista con el programa Alweso que traspasó un límite, justificando su reacción por estar "con la sangre caliente" al sentirse acusado de estafador.