Sebastián Da Silva aseguró que tiene una "relación profusa" con la comunidad gay

El senador del Partido Nacional, Sebastián Da Silva, volvió a referirse al altercado en el que calificó como "puto de mierda" al legislador del Frente Amplio, Nicolás Viera, durante una interpelación parlamentaria al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti. Da Silva aclaró el asunto de cuál es realmente su relación con la comunidad.
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El enfrentamiento ocurrió luego de que Viera relacionara a Da Silva con la estafa de Conexión Ganadera. Ante esto, el senador blanco ingresó al recinto para increpar al diputado frenteamplista fuera de micrófono. Aunque en su momento ofreció disculpas tanto públicas como privadas, Da Silva reconoció en una entrevista con el programa Alweso que traspasó un límite, justificando su reacción por estar "con la sangre caliente" al sentirse acusado de estafador.
Tengo amigos gay
Consultado sobre si la situación debió derivar en una suspensión de su banca, el legislador consideró que no, argumentando que de lo contrario habría que sancionar a gran parte del Parlamento y a la sociedad uruguaya, a la que definió como no hipócrita en esos contextos.
En esa misma línea, Da Silva aseguró tener una relación cercana con la comunidad gay y mencionó que suele ir a la cancha con amigos homosexuales que entonan cánticos con términos homofóbicos. Para cerrar, lanzó una llamativa frase sobre el tema: "Los miro de lejos, no quiero preguntar mucho. Tengo mis curiosidades también".